Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Техно arrow Google розкрила експлойт, що атакував iPhone багатьох українців arrow

Google розкрила експлойт, що атакував iPhone багатьох українців

5 березня 2026 14:24
Іван Готевич - Редактор
Іван Готевич
Редактор
Google викрив експлойт Coruna, який атакував iPhone українців — знайдено 23 уразливості
Пошуковий сервіс Google та смартфон в руках. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE
Іван Готевич - Редактор
Іван Готевич
Редактор

Google Threat Intelligence Group (GTIG) повідомила про Coruna — потужний exploit kit для iPhone, який атакує пристрої з iOS 13.0-17.2.1 і містить п'ять ланцюгів експлойтів та 23 уразливості. За даними дослідників, упродовж 2025 року цей інструментарій встиг побувати в руках різних зловмисників — від точкових операцій до масових кампаній.

Про це йдеться у дослідженні GTIG.

Реклама
Читайте також:

Як Coruna поширювали та проти кого застосовували

У GTIG описують Coruna як комплексний набір експлуатації вразливостей iOS, де найбільш просунуті елементи використовують непублічні техніки та обхід захистів. Дослідники зафіксували, що спершу Coruna застосовувався в "високоточних" операціях клієнтом компанії з ринку стеження, згодом з'явився у watering hole-атаках проти українських користувачів, а пізніше — у масштабніших кампаніях фінансово мотивованого угруповання, яке GTIG пов'язує з Китаєм.

Как использовался эксплоит Coruna
Як використовувався експлойт Coruna з часом. Фото: Google Cloud Security

Окремо GTIG описує епізод із компрометацією українських сайтів: шкідливий JavaScript-фреймворк розміщували на домені cdn.uacounter[.]com і підвантажували як прихований iFrame на зламаних ресурсах — від сайтів локальних сервісів до e-commerce. Доставка експлойтів відбувалася вибірково для iPhone з певної геолокації.

Наприкінці 2025 року, за даними Google, той самий фреймворк з'явився на великій кількості фейкових китайських сайтів, зокрема пов'язаних із "фінансовою" тематикою, де експлойт-ланцюги віддавалися iOS-пристроям уже без географічних обмежень. Один із прикладів — сторінки, що імітували криптосервіси й намагалися заманити користувачів перейти на сайт з iPhone.

Корисне навантаження підбиралося під конкретну модель iPhone та версію iOS: фреймворк збирав дані для ідентифікації пристрою, після чого завантажував відповідний WebKit-експлойт для RCE та байпас механізмів.

Окремий інтерес для дослідників становила "відладочна" збірка: в одному з випадків зловмисники розгорнули debug-версію, де експлойти залишилися не прихованими, разом із внутрішніми кодовими назвами. Саме тоді команда дійшла висновку, що комплект імовірно мав внутрішню назву Coruna.

Смартфони давно стали сховищем конфіденційних даних. Через це вони дедалі частіше стають мішенню для складних кібероперацій.

Фахівці з безпеки також нагадують про ризики використання публічних USB-портів для заряджання. Експерти радять уникати прямого підключення смартфонів до таких роз'ємів, оскільки через них потенційно можуть встановлюватися шкідливі програми.

українці хакери Google iPhone дослідження кібербезпека
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації