Фольга за роутером реально допоможе: як посилити сигнал Wi-Fi

Wi-Fi-роутер з конструкцією з фольги на антені. Фото: кадр з відео/YouTube

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Слабкий Wi-Fi вдома не завжди означає, що потрібно купувати новий роутер. Іноді частину сигналу можна перенаправити у потрібну зону за допомогою простого металевого відбивача.

Про те, як покращити сигнал Wi-Fi за допомогою фольги та від чого залежить результат, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Jurnalul.ro.

Як фольга впливає на сигнал Wi-Fi

Якщо розмістити алюмінієву фольгу за роутером і надати їй вигнутої форми, вона може працювати як відбивач та спрямовувати частину бездротового сигналу у вибраний бік. Принцип схожий на роботу дзеркала: фольга не створює додатковий сигнал, а лише відбиває вже наявний.

Такий спосіб може бути корисним, якщо роутер стоїть біля зовнішньої стіни, а краще покриття потрібне у протилежній частині квартири, наприклад у спальні, вітальні або робочій зоні.

Водночас потужність самого роутера не збільшується. Сигнал лише перерозподіляється, тому в одному напрямку він може посилитися, а в іншому — стати слабшим.

Чи справді фольга може посилити Wi-Fi

Подібний підхід досліджували фахівці Дартмутського коледжу. Під час експериментів із металевими спрямованими відбивачами рівень Wi-Fi-сигналу в окремих зонах вдалося збільшити до 55,1%, одночасно зменшивши його у непотрібних напрямках до 63,3%.

Однак у лабораторії використовували не звичайний шматок фольги, а спеціально спроєктовані відбивачі з точно розрахованою формою для конкретного приміщення.

Тому домашній варіант не гарантує такого самого результату. Ефект залежить від розташування роутера, форми відбивача, планування кімнати та відстані до підключених пристроїв.

Як зробити відбивач для роутера з фольги

Для експерименту знадобиться шматок алюмінієвої фольги довжиною приблизно 30 см і висотою приблизно з сам роутер.

Фольгу потрібно зігнути у формі дуги або літери "С" та встановити за пристроєм. Вигнуту поверхню слід розташувати так, щоб вона спрямовувала сигнал у зону, де Wi-Fi працює гірше.

Після встановлення можна виміряти швидкість інтернету в проблемній точці до та після зміни, щоб перевірити, чи дав відбивач результат саме у вашому приміщенні.

Для такого експерименту можна використовувати й інші металеві поверхні, зокрема порожні алюмінієві банки або металеві підноси. Принцип залишається тим самим — створити вигнутий відбивач і спрямувати сигнал у потрібний бік.

Раніше Новини.LIVE писали, що сучасний Wi-Fi-роутер здатен виконувати значно більше завдань, ніж просто роздавати інтернет. Багато моделей уже мають функції захисту мережі, керування швидкістю та підключення додаткових пристроїв, хоча користувачі часто про них не знають.

Також Новини.LIVE розповідали, що навіть потужний роутер може забезпечувати слабкий сигнал і невисоку швидкість Wi-Fi через невдале розташування. На якість з'єднання впливають не лише характеристики обладнання, а й місце встановлення маршрутизатора в оселі.