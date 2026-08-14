Багато хто перезавантажує Wi-Fi-роутер неправильно: як треба

Wi-Fi-роутер. Фото: Unsplash

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Повільне завантаження сторінок і постійні зупинки відео не завжди означають проблему з провайдером. Іноді достатньо правильно перезапустити роутер, щоб відновити нормальну роботу домашньої мережі.

Про те, як перезавантажити Wi-Fi-роутер і як часто це варто робити, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Onet.

Як правильно перезапустити роутер

Роутер потрібно повністю відключити від розетки, почекати близько хвилини, а потім знову підключити до електромережі.

Після ввімкнення пристрою слід дати ще кілька хвилин на повне завантаження та відновлення підключення до інтернету.

Важливо залишити роутер без живлення щонайменше на 30 секунд. Це дає змогу зупинити всі процеси, які працювали на пристрої.

Як часто потрібно перезавантажувати роутер

Фахівці рекомендують виконувати перезапуск щонайменше раз на місяць. Якщо проблеми з Wi-Fi вже з'явилися, перезавантажити пристрій варто одразу.

Роутер фактично є невеликим комп'ютером із власною операційною системою, пам'яттю та фоновими процесами. З часом його робота може сповільнюватися, що позначається і на якості з'єднання.

Перезапуск допомагає видалити тимчасові дані, зупинити помилкові процеси та відновити повну працездатність пристрою.

Раніше Новини.LIVE писали, що Wi-Fi-роутер у багатьох домівках працює безперервно, тому користувачі часто замислюються, чи потрібно вимикати його на ніч. Це залежить насамперед від стану самого пристрою та умов, у яких він працює.

Також Новини.LIVE розповідали, що навіть потужний роутер може забезпечувати слабкий сигнал і невисоку швидкість Wi-Fi через невдале розташування. На якість з'єднання впливають не лише характеристики обладнання, а й місце встановлення маршрутизатора в оселі.