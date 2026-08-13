5 корисних функцій роутера, які чомусь ніхто не використовує

Wi-Fi-роутер. Фото: кадр з відео/YouTube

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Сучасний Wi-Fi-роутер може не лише роздавати інтернет, а й захищати домашню мережу, керувати швидкістю та підключати додаткові пристрої. Частина цих можливостей уже є у багатьох моделях, але користувачі часто про них не знають.

Про п'ять корисних функцій Wi-Fi-роутера, які можуть зробити домашню мережу безпечнішою та зручнішою, розповідає редакція Новини.LIVE.

Гостьова мережа захищає домашні пристрої

Окрему Wi-Fi-мережу можна створити спеціально для гостей. Вона залишає їм доступ до інтернету, але ізолює від ваших комп'ютерів, NAS та "розумних" пристроїв.

У вебпанелі роутера можна встановити для такої мережі окремі назву та пароль, а також задати часові обмеження й ліміти швидкості.

Після завершення заданого часу гостьова мережа може автоматично вимкнутися.

Фільтр MAC-адрес обмежує доступ до Wi-Fi

Кожен пристрій має унікальний MAC-ідентифікатор, який можна додати до "білого" списку роутера.

У такому разі навіть знання пароля не дозволить сторонньому пристрою підключитися до мережі, якщо його MAC-адреса не була авторизована.

Водночас смартфони, які використовують випадкові MAC-адреси, іноді потребують додаткового налаштування.

QoS допомагає розподілити швидкість інтернету

Функція QoS дозволяє визначити, які завдання повинні отримувати вищий пріоритет у домашній мережі.

Наприклад, більше пропускної здатності можна залишити для відеодзвінків або онлайн-ігор, а фонові завантаження використовуватимуть лише доступний залишок швидкості.

Це особливо корисно, коли кілька людей одночасно користуються одним інтернет-з'єднанням для різних завдань.

USB-порт перетворює роутер на мережевий центр

До USB-порту маршрутизатора можна підключити зовнішній накопичувач і створити спільне мережеве сховище для домашніх пристроїв.

Підключення 4G-модема дозволяє організувати резервний канал інтернету на випадок проблем у провайдера.

Через цей же порт звичайний принтер можна зробити мережевим та використовувати для друку з різних пристроїв у квартирі.

Моніторинг показує, хто підключений до мережі

У налаштуваннях роутера можна в реальному часі переглядати список пристроїв, які користуються домашньою мережею. Деякі моделі також надсилають push-сповіщення у мобільний застосунок, коли до Wi-Fi підключається новий гаджет.

Регулярна перевірка списку допомагає швидко помітити сторонні пристрої та зберегти пропускну здатність для власних потреб.

Доступ до цих функцій зазвичай здійснюється через вебінтерфейс роутера, адресу якого можна знайти на наклейці пристрою, або за допомогою інструкції для конкретної моделі.

Раніше Новини.LIVE писали, що навіть потужний роутер може працювати гірше через невдале розташування в оселі. На стабільність сигналу та швидкість Wi-Fi впливають не лише характеристики пристрою, а й місце його встановлення.

Також Новини.LIVE розповідали, що USB-порт на задній панелі роутера часто залишається без використання, адже для звичайного доступу до інтернету він не потрібен. Водночас через цей роз'єм можна розширити можливості домашньої мережі та підключити додаткові пристрої.