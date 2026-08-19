Зібров у Зоні: у S.T.A.L.K.E.R. 2 буде понад 300 нових пісень

S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: скриншот

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

У першому сюжетному DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля гравці почують понад 300 українських композицій. Серед них — "Стефанія" гурту Kalush Orchestra, пісні Павла Зіброва та треки Monokate. Це лише частина музичного наповнення доповнення "Ціна надії".

Про це повідомила пресслужба розробників S.T.A.L.K.E.R. 2, передає Новини.LIVE.

Українські пісні у першому сюжетному доповненні для S.T.A.L.K.E.R. 2

Почути "Шкільний вальс" Павла Зіброва посеред постапокаліптичної Зони звучить майже як жарт, однак саме такий музичний сюрприз підготувала українська студія GSC Game World українського підприємця Максима Кріппи для гравців S.T.A.L.K.E.R. 2. У першому сюжетному доповненні до гри звучатимуть понад 300 композицій українських виконавців різних поколінь.

Українська музика вже органічно інтегрована у світ S.T.A.L.K.E.R. 2. Пісні звучатимуть не лише по радіо, а й у таборах сталкерів, на базах, у барах та біля вогнищ. Тож відомі українські композиції стануть частиною атмосфери гри та супроводжуватимуть гравців упродовж проходження.

Однією з найнеочікуваніших музичних появ у DLC стане творчість народного артиста України Павла Зіброва. Його пісні звучатимуть поряд із композиціями сучасних виконавців, поєднуючи в грі різні покоління та стилі української музики. Водночас роль Зіброва в доповненні буде значно ширшою. Він озвучить Арену — локацію з боями для розваги, — та стане її ведучим.

Павло Зібров зізнався, що сам не є завзятим геймером, проте не приховує гордості за те, яку увагу український S.T.A.L.K.E.R. отримав у світі:

"Для мене велика честь і задоволення бути частиною S.T.A.L.K.E.R. 2. Я сам не є великим шанувальником відеоігор, але дуже багато чув про цю гру – і в Україні, і за кордоном. Те, наскільки тепло її прийняли у світі, наскільки багато людей знають і говорять про український S.T.A.L.K.E.R., — це справді викликає гордість. Особливо мені близько те, що в грі звучать українські мотиви, українська музика, зокрема ретро-пісні. Для мене це дуже важливо, тому що наша музична спадщина — це частина нашої історії, нашої культури, нашого коду. Як кажуть: хто не має минулого, той не має майбутнього. А музика — це наша ДНК, те, що передається від покоління до покоління і залишається з нами назавжди. Тому мені дуже приємно, що мої пісні теж стали частиною цього світу. Я радий, що зміг долучитися до проєкту не лише своїми піснями, а й озвученням персонажа. Для мене це дуже цікаве поєднання — коли музика, яка вже стала частиною нашої культурної пам’яті, зустрічається з сучасними технологіями та новим поколінням. Пишаюся тим, що це український проєкт, який показує нашу культуру, нашу музику і нашу творчість усьому світу".

До музичного наповнення DLC також увійдуть композиції Monokate. GSC Game World уже опублікувала відео, у якому під час подій у Зоні звучить її трек "Нас несе".

"Її голос скоро звучатиме в Зоні, тож будьте уважними та дослухайтеся!" — зазначили розробники.

Не обійдеться й без одного з найвідоміших українських треків останніх років — "Стефанії" Kalush Orchestra. Саме ця композиція принесла Україні перемогу на "Євробаченні-2022". У GSC Game World натякнули, де цю пісню можна буде почути.

"Ми вже чуємо, як біля поодиноких вогнищ грають знайомі мелодії від Kalush Orchestra", — прокоментували у компанії.

Українська музика залишається важливою частиною S.T.A.L.K.E.R. 2 ще з часів виходу основної гри — у "Серці Чорнобиля" було понад 400 українських композицій. "Ціна надії" продовжує цю традицію — разом із 300+ новими треками доповнення загальна кількість української музики у грі сягає вже 700 композицій різних років і жанрів — від легенд естради до представників нової сцени.

Перше сюжетне доповнення "Ціна надії" для гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля розробляє українська студія GSC Game World, що входить до екосистеми інвестиційного холдингу ARS Capital підприємця Максима Кріппи. Воно стане доступним для гравців 20 серпня 2026 року.

У центрі сюжету — давнє протистояння угруповань "Долг" і "Воля". На гравців чекають нові сюжетні лінії, персонажі й локації, серед яких Залізний ліс, ЧАЕС і Просторова бульбашка.

Як писали Новини.LIVE, GSC Game World представила масштабне Оновлення 2.0 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Він стане доступним усім власникам гри 20 серпня та принесе нову версію рушія, покращення графіки й оновлений A-Life.

Раніше українська студія GSC Game World оприлюднила ролик із новими кадрами майбутнього DLC S.T.A.L.K.E.R. 2 — "Ціна надії". У відео розробники показали геймплей і локації, які досліджуватимуть гравці.