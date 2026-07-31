Захисне скло погіршує роботу смартфона через поширену помилку користувачів

Наклеювання захисного скла, екран смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Захисне скло може вберегти дисплей смартфона від подряпин і тріщин, однак невдалий аксесуар іноді створює нові проблеми. Найчастіше вони з'являються через низьку якість виробу або несумісність із конкретною моделлю пристрою.

Про те, як захисне скло може впливати на роботу смартфона, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на PMG.ua.

Які проблеми може спричинити захисне скло

Якісне та правильно встановлене скло не повинно заважати користуванню смартфоном. Водночас дешевий або невідповідний аксесуар може знизити чутливість сенсорного екрана.

У такому разі дисплей повільніше реагує на натискання або пропускає окремі дотики. Особливо помітною проблема стає під час швидкого набору тексту, мобільних ігор і використання жестового керування.

Надто товсте скло також може погіршити роботу підекранного сканера відбитків пальців. Датчик починає гірше розпізнавати палець, тому для розблокування доводиться повторювати спробу кілька разів.

Після встановлення нового скла іноді варто видалити збережені відбитки та додати їх повторно. Це дозволяє смартфону налаштувати розпізнавання з урахуванням додаткового шару над сенсором.

Неякісне покриття може впливати й на зображення. Воно здатне створювати додаткові відблиски, знижувати контрастність, спотворювати передавання кольорів і робити картинку менш чіткою.

Якщо скло не відповідає розмірам дисплея, воно може перекривати краї екрана або ускладнювати виконання жестів від рамки.

Як правильно вибрати захисне скло

Аксесуар потрібно підбирати саме для конкретної моделі смартфона. Навіть схожі за розміром пристрої можуть мати різне розташування датчиків, камери, рамок і зон для жестового керування.

Перед купівлею варто перевірити товщину скла та його сумісність із підекранним сканером відбитків пальців. Особливо це важливо для смартфонів з ультразвуковими або оптичними датчиками під дисплеєм.

Значення має і якість олеофобного покриття. Воно полегшує ковзання пальця, зменшує кількість відбитків та робить керування екраном комфортнішим.

Раніше Новини.LIVE писали, що захисне скло або плівка можуть зменшити ризик появи подряпин і пошкоджень на дисплеї смартфона. Водночас такі аксесуари іноді впливають на передачу кольорів, чутливість сенсора та комфорт під час користування пристроєм.

Також Новини.LIVE розповідали, що екран смартфона швидко вкривається пилом, відбитками пальців та іншими слідами щоденного використання. Неправильно підібрані засоби й матеріали для очищення можуть подряпати дисплей або пошкодити його захисне покриття.