USB-C може працювати в обох положеннях, але одне з них працює швидше

Кабелі типу USB-C. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

USB-C створений так, щоб штекер можна було вставляти будь-яким боком, і справний кабель має однаково працювати в обох положеннях. Якщо після перевертання змінюється швидкість заряджання або передавання даних, це може вказувати на проблему з кабелем, роз'ємом або портом.

Про те, чому USB-C може працювати по-різному після перевертання штекера та від чого насправді залежить швидкість, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на nlc.hu.

Чому USB-C може працювати лише в одному положенні

USB Implementers Forum, яка відповідає за стандарти USB, називає реверсивне підключення однією з головних властивостей USB-C. Кабель, який відповідає стандарту, має однаково працювати в обох положеннях під час заряджання та передавання даних.

Якщо в одному положенні пристрій не розпізнає підключення, передавання даних переривається або швидкість падає, це радше свідчить про несправність.

Причиною може бути пошкоджений контакт у кабелі, роз'ємі або порту пристрою. Також сам кабель може не повністю відповідати вимогам стандарту.

Перевертання штекера в такому разі може тимчасово допомогти. Однак варто перевірити підключення з іншим надійним кабелем: якщо він працює в обох положеннях, проблема, ймовірно, у першому.

Чому USB-C не гарантує швидке заряджання

USB-C передусім визначає фізичну конструкцію роз'єму, а не швидкість заряджання або передавання даних.

Тому два зовні однакові кабелі можуть мати зовсім різні можливості. Один здатний підтримувати потужне заряджання ноутбука, швидке передавання даних і підключення монітора, а інший — лише повільніше заряджання та USB 2.0.

Наприклад, USB-C-кабель Apple підходить для заряджання, але передає дані зі швидкістю до 480 Мбіт/с і не підтримує відеосигнал. Кабель Thunderbolt із роз'ємами USB-C натомість забезпечує значно швидше передавання даних і відео.

Тому ситуація, коли кабель нормально заряджає смартфон, але повільно копіює файли, не обов'язково означає несправність.

Від чого залежить швидкість заряджання через USB-C

На швидкість заряджання одночасно впливають пристрій, мережевий адаптер і кабель. Усі вони мають підтримувати потрібну потужність і відповідний стандарт.

USB Power Delivery у сумісних пристроях із повнофункціональним USB-C-кабелем може забезпечувати потужність до 240 Вт. Однак далеко не кожен кабель розрахований на такий показник.

Перевертання штекера не збільшить потужність слабкого адаптера та не змінить характеристики самого кабелю. Система працюватиме з тією потужністю, яку спільно підтримують усі підключені компоненти.

Як вибрати відповідний USB-C-кабель

У системі сертифікації USB-IF кабелі USB-C — USB-C позначають за підтримуваною потужністю — 60 або 240 Вт. Для сертифікованих моделей зі швидкістю передавання даних вище за USB 2.0 також вказують відповідний показник.

Тому під час купівлі варто перевіряти не лише наявність USB-C на обох кінцях, а й потужність заряджання, швидкість передавання даних і, за потреби, підтримку відео.

Для заряджання смартфона може бути достатньо простішого кабелю. Для зовнішнього SSD, монітора з високою роздільною здатністю або заряджання ноутбука потрібно враховувати його характеристики.

Раніше Новини.LIVE писали, що символи біля USB-портів дають змогу заздалегідь зрозуміти, які функції вони підтримують. Однією з найвідоміших позначок є значок, схожий на тризуб із трьома різними наконечниками.

Також Новини.LIVE розповідали, що старі кабелі від телефонів, комп'ютерів, телевізорів та іншої техніки часто роками лежать без використання. Деякі з них ще можуть знадобитися, тоді як інші вже не мають практичної користі й лише займають місце.