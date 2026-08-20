S.T.A.L.K.E.R. 2: Ціна надії вже доступне

S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: кадр з відео

GSC Game World повідомила про вихід S.T.A.L.K.E.R. 2: Ціна надії. Перше масштабне доповнення до "Серця Чорнобиля" вже доступне гравцям на ПК, Xbox Series X/S та PlayStation 5. Розпочинається нова глава в історії давнього протистояння.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на GSC Game World.

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Нова подорож Зоною

S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope. Фото: пресслужба

Розробники пропонують геймерам вирушити у нову подорож Зоною разом із масштабним нелінійним доповнення, що подарує десятки годин захопливого геймплею. На гравців чекають моторошні історії, суперечливі персонажі та знайома атмосфера занепаду, де навіть у найтемніші миті завжди залишається місце для променя надії.

Розпочинається нова глава в історії давнього протистояння. "Долг", одне з найдавніших угруповань Зони, вважає її смертельною загрозою, яку треба ізолювати та зрештою знищити. Натомість "Воля" переконана, що Зона — це дар, який потрібно вивчати й використовувати задля спільного блага. Певний час ця напруга стримувалась крихким перемир’ям. Але подібні домовленості рідко тривають довго.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope. Фото: пресслужба

У доповненні "Ціна надії" гравці знову повернуться до ролі Скіфа, протагоніста основної гри, щоб взяти участь у подіях, які розгортаються паралельно з сюжетом "Серця Чорнобиля".

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Гравці зможуть досліджувати культову Чорнобильську АЕС, лабіринти Залізного лісу та абсолютно невідомі раніше локації. Нова зброя та спорядження дають Скіфу шанс у боротьбі проти мутантів, аномалій та інших небезпек, що чатують у Зоні.

"Працюючи над "Ціною надії", ми дозволили собі більше експериментувати. Ризикувати. Дивувати. Іноді це означало пробувати те, чого ми ніколи не робили раніше. Іноді — ухвалювати сміливі творчі рішення просто тому, що ми вірили в їхню здатність зробити досвід ще більш незабутнім. Понад усе ми прагнули створити щось, що дійсно захопить відданих фанатів серії. Нам не терпиться почути ваші враження", — сказав Євген Григорович, Game Director/CEO в GSC Game World.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope. Фото: пресслужба

"Для нас вихід цього доповнення є доказом того, що навіть у найважчі часи українці продовжують створювати, працювати та випускати ігри світового рівня, і навіть повномасштабна війна не змогла поставити розробку всесвіту S.T.A.L.K.E.R. на паузу. Ми зробили все, щоб ця історія побачила світ, адже гра дає нам унікальну можливість говорити з мільйонами людей по всьому світу та розповісти їм про Україну: її силу, талант, культуру, ідентичність та стійкість", — сказав Максим Кріппа, власник GSC Game World.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope. Фото: пресслужба

Доповнення S.T.A.L.K.E.R. 2: Ціна надії доступне як частина Ultimate Edition основної гри або як окрема покупка за 29,99 USD/EUR (із коригуванням згідно з регіональними цінами). Прескіт для "Ціни надії" доступний тут .

ПК:

https://store.steampowered.com/app/3765020/STALKER_2_Cost_of_Hope/

https://www.gog.com/en/game/stalker_2_cost_of_hope

https://store.epicgames.com/p/stalker-2-heart-of-chornobyl--cost-of-hope

ПXbox/Microsoft Store:

https://www.microsoft.com/store/productid/9mxv6p2fnddc

PlayStation 5:

https://www.playstation.com/games/stalker-2-heart-of-chornobyl/

S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope. Фото: пресслужба

Разом із довгоочікуваним релізом доповнення "Ціна надії" виходить і масштабне Оновлення 2.0 для S.T.A.L.K.E.R. 2, яке вже доступне на всіх платформах безплатно для кожного власника гри. Воно переводить гру на Unreal Engine 5.5.4, кардинально змінюючи те, як Зона виглядає, відчувається та живе з моменту релізу. Оновлена система освітлення, покращений ШІ, три різновиди біноклів, нові зразки зброї та атачі, гнучке налаштування складності "Свої правила" та безліч інших нововведень демонструють еволюцію S.T.A.L.K.E.R. 2 у всій своїй красі.

Як писали Новини.LIVE раніше, соціальна кампанія з мінної безпеки, яку ДСНС реалізувала спільно з розробниками S.T.A.L.K.E.R. 2 стала одним із найвідзначеніших креативних проєктів року в Україні. Ініціатива отримала 28 професійних нагород.

Також ми писали, що S.T.A.L.K.E.R. 2 стала грою року за підсумками Stream Awards. Захід назвали лише першим кроком до створення традиції визнання досягнень україномовних контент-мейкерів.