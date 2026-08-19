Зибров в Зоне: в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет более 300 новых песен

S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: скриншот

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

В первом сюжетном DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля игроки услышат более 300 украинских композиций. Среди них — "Стефания" группы Kalush Orchestra, песни Павла Зиброва и треки Monokate. Это лишь часть музыкального наполнения дополнения "Цена надежды".

Об этом сообщила пресс-служба разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2, передает Новини.LIVE.

Украинские песни в первом сюжетном дополнении для S.T.A.L.K.E.R. 2

Услышать "Школьный вальс" Павла Зиброва посреди постапокалиптической Зоны звучит почти как шутка, однако именно такой музыкальный сюрприз подготовила украинская студия GSC Game World украинского предпринимателя Максима Криппы для игроков S.T.A.L.K.E.R. 2. В первом сюжетном дополнении к игре прозвучат более 300 композиций украинских исполнителей разных поколений.

Украинская музыка уже органично интегрирована в мир S.T.A.L.K.E.R. 2. Песни будут звучать не только по радио, но и в лагерях сталкеров, на базах, в барах и у костров. Таким образом, известные украинские композиции станут частью атмосферы игры и будут сопровождать игроков на протяжении всего прохождения.

Одним из самых неожиданных музыкальных открытий в DLC станет творчество народного артиста Украины Павла Зиброва. Его песни будут звучать наряду с композициями современных исполнителей, объединяя в игре разные поколения и стили украинской музыки. В то же время роль Зиброва в дополнении будет значительно шире. Он озвучит Арену — локацию с боями для развлечения — и станет её ведущим.

Павел Зибров признался, что сам не является заядлым геймером, однако не скрывает гордости за то внимание, которое украинский S.T.A.L.K.E.R. получил в мире:

"Для меня большая честь и удовольствие быть частью S.T.A.L.K.E.R. 2. Я сам не являюсь большим поклонником видеоигр, но очень много слышал об этой игре — и в Украине, и за рубежом. То, насколько тепло её приняли в мире, сколько людей знают и говорят об украинском S.T.A.L.K.E.R., — это действительно вызывает гордость. Особенно близко мне то, что в игре звучат украинские мотивы, украинская музыка, в частности ретро-песни. Для меня это очень важно, потому что наше музыкальное наследие — это часть нашей истории, нашей культуры, нашего кода. Как говорится: у кого нет прошлого, у того нет будущего. А музыка — это наша ДНК, то, что передается из поколения в поколение и остается с нами навсегда. Поэтому мне очень приятно, что мои песни тоже стали частью этого мира. Я рад, что смог присоединиться к проекту не только своими песнями, но и озвучиванием персонажа. Для меня это очень интересное сочетание — когда музыка, которая уже стала частью нашей культурной памяти, встречается с современными технологиями и новым поколением. Горжусь тем, что это украинский проект, который показывает нашу культуру, нашу музыку и наше творчество всему миру".

В музыкальное наполнение DLC также войдут композиции Monokate. GSC Game World уже опубликовала видео, в котором во время событий в Зоне звучит ее трек "Нас несет".

"Ее голос скоро зазвучит в Зоне, так что будьте внимательны и прислушайтесь!" — отметили разработчики.

Не обойдётся и без одного из самых известных украинских треков последних лет — "Стефании" Kalush Orchestra. Именно эта композиция принесла Украине победу на "Евровидении-2022". В GSC Game World намекнули, где эту песню можно будет услышать.

"Мы уже слышим, как у единичных костров звучат знакомые мелодии от Kalush Orchestra", — прокомментировали в компании.

Украинская музыка остается важной частью S.T.A.L.K.E.R. 2 ещё со времён выхода основной игры — в "Сердце Чернобыля" было более 400 украинских композиций. "Цена надежды" продолжает эту традицию — вместе с более чем 300 новыми треками дополнения общее количество украинской музыки в игре достигает уже 700 композиций разных лет и жанров — от легенд эстрады до представителей новой сцены.

Первое сюжетное дополнение "Цена надежды" для игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля разрабатывает украинская студия GSC Game World, входящая в экосистему инвестиционного холдинга ARS Capital предпринимателя Максима Криппы. Оно станет доступно для игроков 20 августа 2026 года.

В центре сюжета — давнее противостояние группировок "Долг" и "Воля". Игроков ждут новые сюжетные линии, персонажи и локации, среди которых Железный лес, ЧАЭС и Пространственный пузырь.

Как писали Новини.LIVE, GSC Game World представила масштабное обновление 2.0 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Оно станет доступно всем владельцам игры 20 августа и принесет новую версию движка, улучшенную графику и обновленный A-Life.

Ранее украинская студия GSC Game World опубликовала ролик с новыми кадрами будущего DLC S.T.A.L.K.E.R. 2 — "Цена надежды". В видео разработчики показали геймплей и локации, которые будут исследовать игроки.