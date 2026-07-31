Защитное стекло ухудшает работу смартфона из-за распространенной ошибки пользователей

Установка защитного стекла на экран смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Защитное стекло может уберечь дисплей смартфона от царапин и трещин, однако некачественный аксессуар иногда создает новые проблемы. Чаще всего они возникают из-за низкого качества изделия или несовместимости с конкретной моделью устройства.

О том, как защитное стекло может влиять на работу смартфона, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на PMG.ua.

Какие проблемы может вызвать защитное стекло

Качественное и правильно установленное стекло не должно мешать пользованию смартфоном. В то же время дешевый или неподходящий аксессуар может снизить чувствительность сенсорного экрана.

В таком случае дисплей медленнее реагирует на нажатия или пропускает отдельные касания. Особенно заметной проблема становится при быстром наборе текста, в мобильных играх и при использовании жестового управления.

Слишком толстое стекло также может ухудшить работу подэкранного сканера отпечатков пальцев. Датчик начинает хуже распознавать палец, поэтому для разблокировки приходится повторять попытку несколько раз.

После установки нового стекла иногда стоит удалить сохраненные отпечатки и добавить их заново. Это позволяет смартфону настроить распознавание с учетом дополнительного слоя над датчиком.

Некачественное покрытие может влиять и на изображение. Оно способно создавать дополнительные блики, снижать контрастность, искажать цветопередачу и делать картинку менее четкой.

Если стекло не соответствует размерам дисплея, оно может перекрывать края экрана или затруднять выполнение жестов от рамки.

Как правильно выбрать защитное стекло

Аксессуар нужно подбирать именно для конкретной модели смартфона. Даже похожие по размеру устройства могут иметь разное расположение датчиков, камеры, рамок и зон для жестового управления.

Перед покупкой стоит проверить толщину стекла и его совместимость с подэкранным сканером отпечатков пальцев. Особенно это важно для смартфонов с ультразвуковыми или оптическими датчиками под дисплеем.

Важное значение имеет и качество олеофобного покрытия. Оно облегчает скольжение пальца, уменьшает количество отпечатков и делает управление экраном более комфортным.

Ранее Новини.LIVE писали, что защитное стекло или пленка могут снизить риск появления царапин и повреждений на дисплее смартфона. В то же время такие аксессуары иногда влияют на цветопередачу, чувствительность сенсора и комфорт при использовании устройства.

Также Новини.LIVE рассказывали, что экран смартфона быстро покрывается пылью, отпечатками пальцев и другими следами повседневного использования. Неправильно подобранные средства и материалы для очистки могут поцарапать дисплей или повредить его защитное покрытие.