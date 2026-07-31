Телефон постоянно переключается с 4G на 3G: как вернуть быстрый интернет

3G на экране смартфона, тест скорости интернета. Фото: кадр из видео/YouTube, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Смартфон может внезапно потерять 4G даже там, где мобильный интернет только что работал без проблем. Переключение на более медленную сеть часто связано не с неисправностью телефона, а с условиями покрытия и настройками связи.

О том, почему смартфон переключается с 4G на 3G и как восстановить стабильное соединение, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на GSMinfo.

Слабый сигнал или перегрузка сети

Чаще всего смартфон переключается на 3G из-за слабого или нестабильного сигнала LTE. Устройство постоянно оценивает качество доступных сетей и выбирает ту, которая в конкретный момент обеспечивает более надежное соединение.

Сигнал 4G может ослабевать в подвалах, укрытиях, лифтах, торговых центрах, бетонных зданиях или на окраинах населенных пунктов. В таких местах 3G иногда работает стабильнее, хотя скорость передачи данных будет ниже.

Причиной также может быть перегрузка базовой станции. Это часто происходит на вокзалах, в торговых центрах, во время массовых мероприятий или после отключений электроэнергии.

Если часть оборудования переходит на резервное питание, нагрузка на доступные базовые станции возрастает. Из-за этого телефон может переключаться между 4G, 3G и даже 2G.

Звонки без поддержки VoLTE

Смартфон может временно выходить из сети 4G во время голосового звонка, если технология VoLTE не поддерживается или не активирована.

VoLTE позволяет совершать звонки через LTE без перехода на 3G или 2G. В таком режиме мобильный интернет продолжает работать во время разговора, а соединение с абонентом может устанавливаться быстрее.

Для работы технологии требуется поддержка со стороны смартфона, SIM-карты и мобильного оператора. Функцию также необходимо включить в настройках устройства.

Соответствующий пункт может называться "VoLTE", "Голос через LTE" или "4G-звонки" и обычно находится в разделе мобильной сети или параметрах SIM-карты.

Постепенное отключение 3G в Украине

Украинские мобильные операторы постепенно переключают частоты, ранее использовавшиеся для 3G, на более современную сеть 4G. Из-за этого в одних населенных пунктах смартфон еще может подключаться к 3G, тогда как в других эта сеть уже работает хуже или становится недоступной.

После отключения 3G старый телефон или SIM-карта без поддержки LTE могут остаться только с подключением к 2G. Скорости такой сети недостаточно для нормальной работы большинства современных онлайн-сервисов.

Пользователям стоит проверить, поддерживают ли их смартфон и SIM-карта стандарт 4G. При необходимости старую карту можно заменить на современную USIM в салоне мобильного оператора.

Что делать, если 4G постоянно пропадает

Сначала стоит перезагрузить смартфон. После повторного запуска устройство заново зарегистрируется в сети и сможет подключиться к базовой станции с лучшим сигналом. Далее нужно проверить выбранный режим сети. В настройках должен быть активирован вариант "4G/3G/2G автоматически" или установлен приоритет LTE.

Если случайно выбран режим "Только 3G", смартфон не сможет подключаться к сети четвертого поколения.

Также стоит активировать VoLTE, обновить операционную систему и проверить состояние SIM-карты.

Если проблема возникает только в одном месте, скорее всего, причина заключается в слабом покрытии или перегрузке сети. Если 4G пропадает в разных районах, стоит обратиться к оператору и уточнить, нет ли технических работ или ограничений для конкретного номера.

Ранее Новини.LIVE писали, что подключение смартфона к Wi-Fi не всегда полностью прекращает использование мобильного интернета. При определенных настройках устройство может продолжать передавать данные через сотовую сеть в фоновом режиме.

Также Новини.LIVE сообщали, что после тестирований в нескольких городах украинские операторы распространили пилотный проект 5G на Киев. Испытания должны показать, насколько стабильно сеть нового поколения будет работать в условиях плотной застройки и значительной нагрузки.