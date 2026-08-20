S.T.A.L.K.E.R. 2: Цена надежды уже в продаже

S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: кадр из видео

Александр Шорохов Редактор

GSC Game World сообщила о выходе S.T.A.L.K.E.R. 2: "Цена надежды". Первое масштабное дополнение к "Сердцу Чернобыля" уже доступно игрокам на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5. Начинается новая глава в истории давнего противостояния.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на GSC Game World.

Новое путешествие по Зоне

Разработчики предлагают геймерам отправиться в новое путешествие по Зоне вместе с масштабным нелинейным дополнением, которое подарит десятки часов увлекательного геймплея. Вас ждут жуткие истории, противоречивые персонажи и знакомая атмосфера упадка, где даже в самые мрачные моменты всегда остаётся место для лучика надежды.

Начинается новая глава в истории древнего противостояния. "Долг", одна из древнейших группировок Зоны, считает её смертельной угрозой, которую нужно изолировать и в конечном итоге уничтожить. В свою очередь "Воля" убеждена, что Зона — это дар, который нужно изучать и использовать во благо всех. Некоторое время это напряжение сдерживалось хрупким перемирием. Но подобные договоренности редко длятся долго.

В дополнении "Цена надежды" игроки вновь вернутся к роли Скифа, главного героя основной игры, чтобы принять участие в событиях, разворачивающихся параллельно сюжету "Сердца Чернобыля".

Игроки смогут исследовать культовую Чернобыльскую АЭС, лабиринты Железного леса и совершенно неизвестные ранее локации. Новое оружие и снаряжение дают Скифу шанс в борьбе с мутантами, аномалиями и другими опасностями, подстерегающими в Зоне.

"Работая над "Ценой надежды", мы позволили себе больше экспериментировать. Рисковать. Удивлять. Иногда это означало пробовать то, чего мы никогда не делали раньше. Иногда — принимать смелые творческие решения просто потому, что мы верили в их способность сделать игровой опыт ещё более незабываемым. Прежде всего мы стремились создать нечто, что действительно увлечёт преданных фанатов серии. Нам не терпится услышать ваши впечатления", — сказал Евгений Григорьевич, Game Director/CEO в GSC Game World.

"Для нас выход этого дополнения — доказательство того, что даже в самые тяжелые времена украинцы продолжают создавать, работать и выпускать игры мирового уровня, и даже полномасштабная война не смогла приостановить разработку вселенной S.T.A.L.K.E.R. Мы сделали все, чтобы эта история увидела свет, ведь игра дает нам уникальную возможность общаться с миллионами людей по всему миру и рассказать им об Украине: её силу, талант, культуру, идентичность и стойкость", — сказал Максим Криппа, владелец GSC Game World.

Дополнение S.T.A.L.K.E.R. 2: Цена надежды доступно как часть Ultimate Edition основной игры или в качестве отдельной покупки за 29,99 USD/EUR (с корректировкой в соответствии с региональными ценами). Пресс-кит для "Цены надежды" доступен здесь .

ПК:

https://store.steampowered.com/app/3765020/STALKER_2_Cost_of_Hope/

https://www.gog.com/en/game/stalker_2_cost_of_hope

https://store.epicgames.com/p/stalker-2-heart-of-chornobyl--cost-of-hope

Xbox/Microsoft Store:

https://www.microsoft.com/store/productid/9mxv6p2fnddc

PlayStation 5:

https://www.playstation.com/games/stalker-2-heart-of-chornobyl/



Вместе с долгожданным выходом дополнения выходит и масштабное обновление 2.0 для S.T.A.L.K.E.R. 2, которое уже доступно на всех платформах бесплатно для каждого владельца игры. Оно переводит игру на Unreal Engine 5.5.4, кардинально меняя то, как Зона выглядит, ощущается и «живет» с момента релиза. Обновленная система освещения, улучшенный ИИ, три вида биноклей, новые образцы оружия и атачи, гибкая настройка сложности «Свои правила» и множество других нововведений демонстрируют эволюцию S.T.A.L.K.E.R. 2 во всей своей красе.

Как ранее писали Новини.LIVE, социальная кампания по минной безопасности, которую ГСЧС реализовала совместно с разработчиками S.T.A.L.K.E.R. 2, стала одним из самых отмеченных креативных проектов года в Украине. Инициатива получила 28 профессиональных наград.

Также мы писали, что S.T.A.L.K.E.R. 2 стала игрой года по итогам Stream Awards. Мероприятие назвали лишь первым шагом к созданию традиции признания достижений украиноязычных контент-мейкеров.