Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Техно arrow Реклама без пропуска — YouTube тестирует новый формат arrow

Реклама без пропуска — YouTube тестирует новый формат

5 марта 2026 11:41
Иван Готевич - Редактор
Иван Готевич
Редактор
YouTube запускает рекламу без пропуска по всему миру
Логотип YouTube и пульт от телевизора в руках. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE
Иван Готевич - Редактор
Иван Готевич
Редактор

Google расширил доступ к формату VRC Non-Skip — видеорекламе на YouTube, которую нельзя перемотать или пропустить. Запуск проходит через Google Ads и Display & Video 360, а подбор аудиторий выполняется с помощью машинного обучения.

Об этом пишет The Tech Buzz.

Реклама
Читайте также:

Что известно о новом формате рекламы на YouTube

Речь идет о формате Video Reach Campaigns (VRC) Non-Skip: ролики продолжительностью примерно 15-20 секунд, которые воспроизводятся без возможности пропустить на отдельных размещениях YouTube. Для рекламодателей это означает инвентарь с гарантированным просмотром сообщения в пределах показа.

Google позиционирует формат как инструмент для охвата и построения узнаваемости бренда, сочетая масштаб YouTube с алгоритмическим таргетингом. В компании делают акцент на том, что оптимизация показов происходит благодаря машинному обучению — оно определяет, кому именно демонстрировать такие неперематываемые объявления.

Доступность сразу в двух продуктах — Google Ads и Display & Video 360 — указывает, что формат ориентирован как на более широкий круг рекламодателей, так и на команды, которые работают с корпоративными кампаниями и программатик-закупками. В DV360 рекламодатели могут управлять видеоинвентарем в рамках единой среды с инструментами измерения и настройки кампаний.

Компания не раскрыла детали относительно стоимости, показателей завершения просмотра или других метрик эффективности нового формата. Ранее YouTube постепенно расширял неперематываемые форматы — от коротких вариантов до более длинных принудительных просмотров — и теперь переводит VRC Non-Skip в режим общедоступного продукта.

В то же время YouTube продолжает усиливать борьбу с блокировщиками рекламы. Часть пользователей жалуется, что при использовании ad blocker на платформе могут исчезать комментарии и описания видео, а иногда проблема затрагивает даже подписчиков YouTube Premium.

Параллельно YouTube расширяет и функции для авторов контента. Автоматический дубляж видео на базе искусственного интеллекта стал доступным для всех создателей и теперь поддерживает 27 языков, включая украинский.

YouTube Google реклама искусственный интеллект
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации