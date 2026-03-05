YouTube запускает рекламу без пропуска по всему миру

Логотип YouTube и пульт от телевизора в руках. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Google расширил доступ к формату VRC Non-Skip — видеорекламе на YouTube, которую нельзя перемотать или пропустить. Запуск проходит через Google Ads и Display & Video 360, а подбор аудиторий выполняется с помощью машинного обучения.

Об этом пишет The Tech Buzz.

Что известно о новом формате рекламы на YouTube

Речь идет о формате Video Reach Campaigns (VRC) Non-Skip: ролики продолжительностью примерно 15-20 секунд, которые воспроизводятся без возможности пропустить на отдельных размещениях YouTube. Для рекламодателей это означает инвентарь с гарантированным просмотром сообщения в пределах показа.

Google позиционирует формат как инструмент для охвата и построения узнаваемости бренда, сочетая масштаб YouTube с алгоритмическим таргетингом. В компании делают акцент на том, что оптимизация показов происходит благодаря машинному обучению — оно определяет, кому именно демонстрировать такие неперематываемые объявления.

Доступность сразу в двух продуктах — Google Ads и Display & Video 360 — указывает, что формат ориентирован как на более широкий круг рекламодателей, так и на команды, которые работают с корпоративными кампаниями и программатик-закупками. В DV360 рекламодатели могут управлять видеоинвентарем в рамках единой среды с инструментами измерения и настройки кампаний.

Компания не раскрыла детали относительно стоимости, показателей завершения просмотра или других метрик эффективности нового формата. Ранее YouTube постепенно расширял неперематываемые форматы — от коротких вариантов до более длинных принудительных просмотров — и теперь переводит VRC Non-Skip в режим общедоступного продукта.

В то же время YouTube продолжает усиливать борьбу с блокировщиками рекламы. Часть пользователей жалуется, что при использовании ad blocker на платформе могут исчезать комментарии и описания видео, а иногда проблема затрагивает даже подписчиков YouTube Premium.

Параллельно YouTube расширяет и функции для авторов контента. Автоматический дубляж видео на базе искусственного интеллекта стал доступным для всех создателей и теперь поддерживает 27 языков, включая украинский.