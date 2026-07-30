Пустая трата денег: 5 функций смартфонов, за которые не стоит переплачивать

Смартфон в руках, деньги в руках. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Производители смартфонов из года в год соревнуются в мощности процессоров, яркости дисплеев, скорости зарядки и количестве мегапикселей. Однако часть этих громких характеристик практически не влияет на повседневное использование устройства.

О том, за какие функции смартфона большинству пользователей не стоит переплачивать, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на GSMinfo.

Рекордная пиковая яркость дисплея

Производители часто рекламируют экраны с пиковой яркостью 3000, 4000 или даже 6000 нит. Однако этот показатель обычно касается лишь небольшого участка дисплея и достигается на короткое время, например при просмотре HDR-контента.

В повседневном использовании весь экран не будет работать с такой яркостью постоянно. Поэтому рекордное значение в характеристиках не всегда означает, что более дорогой смартфон будет значительно удобнее.

Самый мощный флагманский процессор

Топовый чип нужен не каждому пользователю. Для мессенджеров, браузера, YouTube, социальных сетей и банковских приложений обычно достаточно процессора среднего уровня.

Snapdragon 685 или Helio G99 подойдут для звонков, видео и несложных повседневных задач. Dimensity 7300, 7400, 7500 или представители серии Snapdragon 7 лучше справятся с многозадачностью и простыми играми.

Dimensity 8300, 8400, 8500, Snapdragon 7+ или 8s уже обеспечивают достаточную производительность для более ресурсоемких приложений и игр.

Флагманские Snapdragon 8 Elite, Snapdragon 8 Gen и Dimensity 9400 целесообразно выбирать тем, кто запускает требовательные игры, монтирует видео или хочет получить значительный запас производительности на несколько лет.

Сверхбыстрая зарядка на 90-120 Вт

Высокая мощность зарядки эффектно смотрится в рекламе, однако смартфон не получает максимальные 90 или 120 Вт на протяжении всего процесса. Максимальная мощность доступна только на определенном этапе. По мере зарядки аккумулятора система постепенно снижает её, чтобы контролировать температуру и защищать батарею.

Поэтому модель с зарядкой на 90 Вт не обязательно заряжается в два раза быстрее, чем смартфон с поддержкой 45 Вт.

Камера на 200 Мп и маркетинговые режимы съемки

Большое количество мегапикселей не гарантирует лучшего качества фотографий. Смартфоны с камерами на 200 Мп обычно объединяют соседние пиксели и сохраняют готовые снимки с разрешением около 12 Мп.

Гораздо важнее физический размер сенсора, светосила объектива, оптическая стабилизация, качество программной обработки и наличие полноценной телефотокамеры.

Не всегда стоит переплачивать за запись видео в формате 8K, цифровое увеличение 100x, сверхзамедленную съемку с частотой более 240 кадров в секунду и большое количество специальных режимов.

Большой набор встроенных ИИ-функций

Производители всё чаще позиционируют новые смартфоны как полноценные устройства с искусственным интеллектом. Однако часть таких возможностей интересна лишь в первые дни после покупки.

К действительно полезным функциям можно отнести поиск по изображению, распознавание текста, перевод, удаление лишних объектов с фотографий, голосовой помощник и создание кратких резюме сообщений или заметок.

Другие ИИ-инструменты могут не иметь понятного повседневного сценария использования. В таком случае покупатель переплачивает за возможности, которыми почти не будет пользоваться.

Ранее Новини.LIVE писали, что защитное стекло или пленка помогают снизить риск появления царапин и повреждений на дисплее смартфона. В то же время такие аксессуары могут изменять внешний вид экрана, чувствительность сенсора и общее удобство использования устройства.

Также Новини.LIVE рассказывали, что предупреждение о заполненном хранилище не всегда требует удаления важных фото, видео или приложений. Значительный объем памяти могут незаметно занимать кэш, временные файлы и другие данные, накопленные в ходе повседневной работы смартфона.