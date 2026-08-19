NASA показала снимки кратера на Луне, образовавшегося ракетой SpaceX

Луна. Фото: Unsplash

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

NASA получила самые четкие на сегодняшний день снимки места, где на поверхность Луны упала часть ракеты SpaceX. Новые фотографии позволили ученым оценить размеры кратера и увидеть материал, выброшенный во время удара.

О том, какой след ракета SpaceX оставила на Луне, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на ABC.

Ракета врезалась в Луну со скоростью 8700 км/ч

Верхняя ступень ракеты SpaceX Falcon упала на Луну 5 августа после того, как более года дрейфовала в космосе. В момент столкновения ее скорость составляла около 8700 км/ч.

Falcon 9 стартовала 14 марта 2025 года и доставила астронавтов миссии NASA Crew-10 на Международную космическую станцию. С 11 по 12 августа аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter сделал серию фотографий нового кратера.

По оценкам учёных, его диаметр составляет около 18 м, а глубина — менее 3 м. Размеры определили по длине тени внутри кратера.

Кратер на Луне, образовавшийся после падения ступени ракеты SpaceX Falcon. Фото: NASA

На снимках также видны тёмные и светлые полосы, расходящиеся от места удара, как крылья бабочки.

Темные следы образованы материалом, который находился ближе к поверхности и в течение длительного времени подвергался воздействию солнечного ветра, космических лучей и ударов микрометеоритов. Более светлые полосы состоят из свежих пород и грунта, выброшенных с большей глубины.

Lunar Reconnaissance Orbiter сфотографировал кратер примерно через неделю после столкновения с высоты 96 км, двигаясь со скоростью 1,6 км/с.

Чтобы направить камеры на место падения, диспетчерам пришлось наклонить космический аппарат. NASA также нужно было дождаться, пока необходимый участок поверхности окажется в поле зрения, что на этот раз заняло шесть дней.

Орбитальный аппарат совершает полярный облет Луны примерно каждые два часа, пока спутник Земли вращается под ним.

Ранее Новини.LIVE писали, что вблизи Земли должен был пролететь потенциально опасный астероид 533808 (2007 ML24). Его диаметр оценивался почти в 480 метров, а минимальное расстояние до планеты — примерно в 3,5 миллиона километров.

Также Новини.LIVE сообщали, что NASA открыла полный фотоархив миссии Artemis II, в ходе которой астронавты облетели Луну на корабле Orion. В коллекцию вошли 12 217 снимков Земли, Луны и глубокого космоса, которые ранее публиковались лишь частично.