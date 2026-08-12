Многие снимают наклейки с ноутбука: почему этого не стоит делать

Наклейки на корпусе ноутбука. Фото: Unsplash

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

На новом ноутбуке нередко имеется несколько заводских наклеек с характеристиками, логотипами компонентов или технической информацией. Большинство из них можно безопасно удалить, но некоторые лучше оставить или хотя бы сохранить указанные на них данные.

О том, какие наклейки на ноутбуке можно снимать, а с какими стоит быть осторожнее, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Какие наклейки с ноутбука можно безопасно снимать

Наклейки с названием процессора, видеокарты, операционной системы или другими рекламными характеристиками обычно можно удалять без проблем.

В то же время они могут пригодиться при последующей продаже ноутбука. Заводские наклейки помогают сохранить внешний вид устройства ближе к исходному и быстро показывают часть его характеристик.

Даже после их удаления информацию о компонентах ноутбука обычно можно найти непосредственно в операционной системе.

После снятия наклеек на корпусе может остаться клей. Для его удаления могут понадобиться соответствующие средства, в частности растворитель, вещество на масляной основе или другое мягкое средство.

Какие наклейки лучше не удалять поспешно

Некоторые заводские наклейки содержат серийный номер или другую важную техническую информацию. Чаще всего они расположены на нижней части ноутбука.

Хотя такие данные нередко можно найти и через операционную систему, удаление наклейки может создать неудобства в будущем.

Также в некоторых странах можно встретить наклейки с предупреждением о потере гарантии после их удаления. В ЕС покупателям гарантируется как минимум два года гарантийного обслуживания или ремонта независимо от того, была ли такая наклейка удалена.

Поэтому перед снятием наклейки с серийным номером, техническими данными или упоминанием о гарантии стоит сначала проверить, какую именно информацию она содержит.

Ранее Новини.LIVE писали, что в соцсетях стал популярным простой способ посмотреть пароль от Wi-Fi-сети, к которой ранее подключался компьютер или ноутбук с Windows. Для этого достаточно воспользоваться одной командой в системе.

Также Новини.LIVE рассказывали, что небольшое отверстие с символом замка на боковой грани ноутбука не является дополнительным портом. Оно предназначено для установки физического противоугонного крепления и защиты устройства.