Люди массово жалуются на солнечные панели: 5 основных причин

Установка солнечных панелей, поле солнечных панелей. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Солнечные панели всё чаще устанавливают, чтобы уменьшить зависимость от централизованного электроснабжения и перебоев с электричеством. В то же время часть людей отказывается от перехода на солнечную энергетику из-за проблем, с которыми они сталкиваются ещё до установки системы.

О пяти основных причинах, по которым люди жалуются на солнечные панели и не спешат переходить на солнечную энергию, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на УНИАН.

Навязчивые и сомнительные методы продаж

Одной из самых распространенных претензий становится поведение продавцов солнечных систем. Пользователи Reddit упоминают компании с плохим сервисом, завышенными ценами и некачественным оборудованием, которые при этом убеждают клиентов, что предлагают лучшее решение на рынке.

Людей также отталкивает агрессивная тактика продаж — давление, спешка и попытки заставить клиента как можно быстрее подписать договор. Из-за этого негативное отношение к солнечной энергетике может возникнуть еще на этапе консультации.

Мифы о высокой стоимости и сроке службы

Еще одна причина скептицизма — распространенное убеждение, что солнечные панели стоят слишком дорого. Нередко оно связано с непониманием реальных затрат, окупаемости системы и способа расчета срока возврата вложенных средств.

Также встречается мнение, что солнечные панели придется заменять примерно через 10 лет. В то же время в обсуждениях отмечается, что они могут работать значительно дольше — до 30 лет.

Не все готовы менять привычный образ жизни

Для части домохозяйств препятствием становится не сама технология, а нежелание иметь дело с изменениями и неизвестностью.

Экологические аргументы также не всегда становятся достаточной мотивацией. Чаще всего людей интересует возможность защититься от инфляции, высоких счетов за электроэнергию и отключений, однако такие причины важны не для всех.

Солнечные панели подходят не для каждого дома

Эффективность солнечной генерации зависит от расположения дома, затенения и рыночных условий.

Люди также отмечают, что традиционные энергетические компании могут создавать дополнительные препятствия для перехода на солнечную энергию.

Наиболее выгодной она обычно является там, где действуют высокие тарифы на электроэнергию, благоприятная политика нетто-учёта и льготы на установку солнечных систем.

Высокая начальная стоимость

Для многих семей главной проблемой остается высокий порог входа. Первоочередными расходами остаются аренда, питание, лекарства и другие необходимые покупки.

На этом фоне первоначальные вложения в солнечную энергетику могут казаться слишком большими, даже если в долгосрочной перспективе система способна окупиться.

Ранее Новини.LIVE писали, что тандемные солнечные элементы могут быть более эффективными, чем традиционные панели, однако их массовое производство затрудняла зависимость от редких материалов. Ученые предложили более доступную альтернативу, способную облегчить масштабирование технологии.

Также Новини.LIVE сообщали, что эффективность солнечной электростанции определяется не только брендом и мощностью панелей. Важными факторами также являются регион, количество солнечных дней, угол наклона крыши и затенение вблизи дома.