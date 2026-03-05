Как отличить оригинальную зарядку Apple и Samsung от подделки — 6 признаков

Как отличить поддельную зарядку Apple или Samsung
Рынок аксессуаров переполнен копиями, которые внешне похожи на фирменные блоки питания, но внутри часто устроены гораздо проще. Такие адаптеры могут не держать заявленную мощность, сильнее греться и работать нестабильно, создавая риски для устройства.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, как различить подделку зарядных устройств Apple и Samsung.
На что смотреть перед покупкой и при проверке дома
- Упаковка и комплектация
Оригинальные адаптеры Apple и Samsung обычно продаются в плотных коробках с ровной полиграфией, четкими логотипами, штрих-кодами и маркировкой без ошибок. Внутри идут инструкции, гарантийные материалы и прочая документация, оформленная аккуратно и часто на нескольких языках.
У копий коробка нередко тоньше, печать блеклая или размытая, а тексты — с ошибками, иногда бумажных вложений почти нет или они низкого качества. Также на заводской упаковке могут быть пломбы, указывающие на отсутствие вскрытия до продажи.
- Качество корпуса и материалов
Оригинальный адаптер обычно собран плотно: без люфтов, щелей и грубых швов, с хорошо обработанными краями. Подделки часто более легкие, сделаны из более тонкого пластика, могут иметь неровности на стыках или следы некачественного литья.
Вес здесь не случаен: в "родных" блоках питания внутри размещены полноценные элементы питания и защиты, тогда как в копиях плата упрощена и компонентов меньше. Кабель в комплекте тоже должен иметь равномерный вид по всей длине — без волн, вздутий и дефектов изоляции.
- Маркировка на корпусе и кабеле
На оригинальных аксессуарах надписи и символы ровные, читабельные, без размытого шрифта и орфографических ошибок. Для Apple характерны аккуратные служебные надписи на корпусе вроде "Designed by Apple in California" с указанием страны сборки, а также корректная заводская маркировка. Для Samsung — логотип бренда, номер модели, а также параметры входного/выходного напряжения и тока и отметки сертификаций. Если вместо гравировки использована наклейка, буквы "плывут", а части маркировки нет — это типичный сигнал риска.
- Электрические характеристики
У "родных" адаптеров выходные параметры (напряжение/ток) прописаны конкретно — например, с несколькими режимами питания, а не общими фразами без цифр. Отдельный маркер — поддержка современных протоколов быстрой зарядки, которые обеспечивают стабильную подачу питания. Для проверки соответствия заявленных показателей фактическим иногда применяют USB-тестеры или мультиметры.
- Поведение под нагрузкой
Во время обычной зарядки при комнатной температуре оригинальные адаптеры нагреваются умеренно и равномерно, не "свистят", не трещат и не срывают зарядный процесс.
Подделки могут быстро перегреваться, издавать посторонние звуки из-за дешевых трансформаторов, работать нестабильно или прерывать заряд без очевидных причин. Если появляется сильный перегрев или нетипичные звуки, использование следует прекратить.
- Проверка через само устройство
Смартфоны и планшеты иногда предупреждают о проблемном аксессуаре: на Apple могут появляться сообщения, что аксессуар может не поддерживаться, у Samsung — предупреждение о медленной зарядке. Такие сигналы не всегда означают подделку, но указывают на несоответствие стандартам или проблемы с кабелем/адаптером.
В то же время эксперты напоминают, что на ресурс батареи влияет не только качество зарядного устройства. Современные смартфоны все меньше зависят от правила "20-80%", ведь на износ аккумулятора сильнее влияют температура, работа контроллеров питания и технологии быстрой зарядки.
Кроме того, универсальный разъем USB-C сам по себе не гарантирует быстрой зарядки. Различные кабели могут поддерживать разную мощность — от базового уровня до 60-100 Вт, поэтому неподходящий кабель способен существенно замедлить пополнение батареи.
Читайте Новини.LIVE!