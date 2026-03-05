Как отличить оригинальную зарядку Apple и Samsung от подделки — 6 признаков

Зарядные устройства Apple и Samsung. Фото: Unsplash, кадр из видео/YouTube. Коллаж: Новини.LIVE

Рынок аксессуаров переполнен копиями, которые внешне похожи на фирменные блоки питания, но внутри часто устроены гораздо проще. Такие адаптеры могут не держать заявленную мощность, сильнее греться и работать нестабильно, создавая риски для устройства.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как различить подделку зарядных устройств Apple и Samsung.

Реклама

Читайте также:

На что смотреть перед покупкой и при проверке дома

Упаковка и комплектация

Оригинальные адаптеры Apple и Samsung обычно продаются в плотных коробках с ровной полиграфией, четкими логотипами, штрих-кодами и маркировкой без ошибок. Внутри идут инструкции, гарантийные материалы и прочая документация, оформленная аккуратно и часто на нескольких языках.

У копий коробка нередко тоньше, печать блеклая или размытая, а тексты — с ошибками, иногда бумажных вложений почти нет или они низкого качества. Также на заводской упаковке могут быть пломбы, указывающие на отсутствие вскрытия до продажи.

Качество корпуса и материалов

Оригинальный адаптер обычно собран плотно: без люфтов, щелей и грубых швов, с хорошо обработанными краями. Подделки часто более легкие, сделаны из более тонкого пластика, могут иметь неровности на стыках или следы некачественного литья.

Вес здесь не случаен: в "родных" блоках питания внутри размещены полноценные элементы питания и защиты, тогда как в копиях плата упрощена и компонентов меньше. Кабель в комплекте тоже должен иметь равномерный вид по всей длине — без волн, вздутий и дефектов изоляции.

Маркировка на корпусе и кабеле

На оригинальных аксессуарах надписи и символы ровные, читабельные, без размытого шрифта и орфографических ошибок. Для Apple характерны аккуратные служебные надписи на корпусе вроде "Designed by Apple in California" с указанием страны сборки, а также корректная заводская маркировка. Для Samsung — логотип бренда, номер модели, а также параметры входного/выходного напряжения и тока и отметки сертификаций. Если вместо гравировки использована наклейка, буквы "плывут", а части маркировки нет — это типичный сигнал риска.

Электрические характеристики

У "родных" адаптеров выходные параметры (напряжение/ток) прописаны конкретно — например, с несколькими режимами питания, а не общими фразами без цифр. Отдельный маркер — поддержка современных протоколов быстрой зарядки, которые обеспечивают стабильную подачу питания. Для проверки соответствия заявленных показателей фактическим иногда применяют USB-тестеры или мультиметры.

Поведение под нагрузкой

Во время обычной зарядки при комнатной температуре оригинальные адаптеры нагреваются умеренно и равномерно, не "свистят", не трещат и не срывают зарядный процесс.

Подделки могут быстро перегреваться, издавать посторонние звуки из-за дешевых трансформаторов, работать нестабильно или прерывать заряд без очевидных причин. Если появляется сильный перегрев или нетипичные звуки, использование следует прекратить.

Проверка через само устройство

Смартфоны и планшеты иногда предупреждают о проблемном аксессуаре: на Apple могут появляться сообщения, что аксессуар может не поддерживаться, у Samsung — предупреждение о медленной зарядке. Такие сигналы не всегда означают подделку, но указывают на несоответствие стандартам или проблемы с кабелем/адаптером.

В то же время эксперты напоминают, что на ресурс батареи влияет не только качество зарядного устройства. Современные смартфоны все меньше зависят от правила "20-80%", ведь на износ аккумулятора сильнее влияют температура, работа контроллеров питания и технологии быстрой зарядки.

Кроме того, универсальный разъем USB-C сам по себе не гарантирует быстрой зарядки. Различные кабели могут поддерживать разную мощность — от базового уровня до 60-100 Вт, поэтому неподходящий кабель способен существенно замедлить пополнение батареи.