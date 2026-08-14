Как освободить гигабайты памяти на Android без удаления приложений

Android-смартфон в руках. Фото: Unsplash

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Медленная работа Android-смартфона не всегда означает, что устройство устарело или требует ремонта. Причиной могут быть временные файлы приложений и браузера, которые постепенно накапливаются и занимают память.

О том, как очистить кэш на Android и освободить место без удаления личных данных, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на УНН.

Когда стоит очищать кэш на Android

Кэш состоит из временных файлов, которые смартфон сохраняет для быстрого доступа при работе с приложениями и интернетом.

Если телефон начал работать медленнее, зависать или приложения запускаются дольше, очистка кэша может помочь освободить часть памяти, устранить мелкие ошибки и улучшить стабильность системы.

В профилактических целях такую очистку рекомендуется проводить раз в несколько месяцев.

Как удалить кеш приложений

Для очистки можно открыть приложение "Менеджер" и запустить функцию очистки. После анализа система покажет объем кэшированных данных и предложит их удалить.

Можно сразу нажать "Очистить" или открыть показанный объем кэша и просмотреть список приложений.

После этого можно выбрать приложения, которыми пользуются редко или не пользуются вообще, и нажать "Очистить".

Как очистить кэш Telegram и Viber

Мессенджеры Telegram и Viber могут накапливать значительный объем данных в памяти смартфона.

Для очистки нужно открыть мессенджер, перейти в меню и "Настройки", после чего выбрать "Данные и хранилище" — "Использование хранилища".

Далее остаётся нажать "Очистить кэш".

Как очистить кэш браузера

История и кэшированные файлы браузера по отдельности могут занимать немного места, но за месяцы или годы их объем способен заметно увеличиться.

Для очистки нужно открыть браузер, нажать на три точки в правом углу экрана и перейти в раздел "История".

После этого следует выбрать пункт "Удалить данные браузера".

Чем очистка кэша отличается от удаления данных

При очистке кэша удаляются только временные файлы. Из-за этого некоторые приложения могут открываться немного медленнее в следующий раз, поскольку необходимые файлы придется загрузить заново.

Личные данные пользователя при очистке кэша не удаляются.

Зато функция очистки данных приложения полностью удаляет его настройки и сохраненную информацию. Поэтому эти два действия важно не путать.

Ранее Новини.LIVE писали, что освободить место на Android-смартфоне можно без полного удаления нужных приложений и их данных. В новых версиях системы для этого предусмотрен отдельный способ временно уменьшить занятый объем хранилища.

Также Новини.LIVE рассказывали, что нехватка памяти не всегда означает необходимость удалять важные фото, видео или приложения. Значительную часть хранилища могут незаметно занимать временные файлы и дубликаты, которые накапливаются во время использования смартфона.