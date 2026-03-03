Видео
Как опробовать "Приватный дисплей" Samsung даже на iPhone

3 марта 2026 16:32
Иван Готевич - Редактор
Иван Готевич
Редактор
Samsung позволяет опробовать "Частный дисплей" на любом смартфоне — как протестировать
Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra с "Частным дисплеем" и сервис Try Galaxy. Фото: Unsplash, кадр из видео/YouTube. Коллаж: Новини.LIVE
Для серии Galaxy S26 Samsung предлагает быстрый способ проверить часть новых возможностей без покупки устройства. Веб-сервис Try Galaxy теперь официально адаптирован под Galaxy S26 и One UI 8.5 и запускает симуляцию интерфейса даже на iPhone.

О том, как это сделать, пишет Android Central.

Как испытать "Частный дисплей" на любом смартфоне

Обновление Try Galaxy привязали к анонсам с Galaxy Unpacked для линейки Galaxy S26 и оболочки One UI 8.5.

Try Galaxy работает как бесплатный сайт, запускающий симуляцию One UI на любом смартфоне. Его можно использовать прямо в браузере или добавить на главный экран как progressive web app — тогда он будет открываться как отдельное приложение.

Как настроить Try Galaxy как отдельное приложение
Как вывести веб-приложение TryGalaxy на главный экран смартфона. Фото: Android Central

Сервис воспроизводит "виртуальный" рабочий стол One UI 8.5 в изолированной среде: собственные программы и данные пользователя там не появляются, зато доступна демонстрация новых программных возможностей, которые Samsung продвигает для Galaxy S26. Среди примеров — более глубокие интеграции Galaxy AI, а также страницы настроек функции "Частный дисплей" в Galaxy S26 Ultra с графикой, показывающей принцип ограничения видимости под углом.

В то же время Try Galaxy имеет очевидные ограничения: он зависит от "железа" вашего смартфона и не способен полноценно воспроизвести аппаратные особенности. "Частный дисплей" как функцию, привязанную к экрану, веб-симуляция может показать только в формате демонстрации и настроек, а не как реальный эффект на дисплее.

Для навигации внутри симулятора по умолчанию используется кнопочный режим для навигации внутри симулятора. Если пытаться управлять жестами, можно просто выйти из Try Galaxy. Начинать рекомендуется с меню настроек в пределах симуляции — там заметнее всего вынесены новые опции One UI 8.5 и Galaxy S26.

Ранее в сети появилось "живое" видео Galaxy S26 Ultra, снятое после досрочной продажи устройства в Дубае. На записи демонстрировали работу функции "Приватный дисплей", которая сужает углы обзора и затрудняет просмотр экрана со стороны.

Несмотря на это, Android и iOS остаются зрелыми платформами с разными подходами. Android во многих сценариях считают более "свободным" инструментом для пользователя, с более широкими возможностями персонализации по сравнению с решением Apple.

Android iPhone Samsung дисплей функции приватность
