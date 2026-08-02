Как быстро очистить память телефона без удаления приложений

Меню внутренней памяти смартфона, смартфон в руках. Фото: кадр из видео/YouTube, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Заполненная память смартфона не всегда означает, что нужно удалять важные фотографии, видео или приложения. Значительную часть памяти могут занимать временные и дублирующиеся файлы, которые накапливаются незаметно.

О том, как быстро освободить память смартфона без удаления приложений и личных данных, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на Origo.

Почему память смартфона быстро заполняется

Нехватка свободного места может замедлять работу смартфона. Приложения начинают дольше открываться, система работает менее стабильно, а установка программ и обновлений затрудняется.

Причиной не всегда является большое количество фотографий или видео. В ходе обычного использования приложения создают временные файлы, сохраняют изображения, ролики и другие данные, которые постепенно накапливаются во внутреннем хранилище.

Особенно много места могут занимать мессенджеры. Например, Telegram при активном использовании способен накопить от 10 до 20 ГБ кэшированных данных.

Как быстро освободить несколько гигабайт

Самый простой способ освободить место — очистить кэш приложений. Такие файлы не являются критически важными, а после удаления приложение при необходимости загрузит их заново.

В Telegram для этого нужно открыть "Настройки", перейти в раздел "Данные и память", выбрать "Использование памяти" и нажать "Очистить кэш".

Также стоит проверить, загружены ли фотографии и видео в облачное хранилище, например Google Фото или iCloud.

Если синхронизация завершена, локальные копии можно удалить со смартфона без потери доступа к файлам. Это особенно полезно, если галерея занимает значительную часть памяти.

Еще одним источником лишних данных являются дубликаты фотографий и видео. Одинаковые или почти одинаковые файлы могут годами оставаться в разных папках и незаметно занимать несколько гигабайт.

Найти их помогают встроенные инструменты очистки или специальные приложения для поиска дубликатов. Перед удалением стоит просмотреть найденные файлы, чтобы случайно не стереть нужные материалы.

Ранее Новини.LIVE писали, что со временем смартфон может терять производительность из-за активного ежедневного использования. Ненужные приложения, переполненное хранилище, накопленный кэш и устаревшее программное обеспечение создают дополнительную нагрузку на систему.

Также Новини.LIVE рассказывали, что при выборе между 128 ГБ и 256 ГБ памяти стоит учитывать собственный сценарий использования смартфона. Оптимальный объем зависит от количества фотографий, видео, игр, приложений и других файлов, которые будут храниться на устройстве.