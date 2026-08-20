Эти 4 прибора крадут электроэнергию: что нужно отключать от розетки

Розетка с подключенными приборами. Фото: Unsplash

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Даже техника, которой в данный момент никто не пользуется, может продолжать потреблять электроэнергию. Привычка отключать отдельные приборы от сети помогает сократить лишние расходы и сделать дом более энергоэффективным.

О четырёх приборах, которые стоит отключать от электросети, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Pixelinform.

Зарядные устройства для смартфонов и другой техники

Зарядные устройства часто оставляют в розетке даже после того, как смартфон или другой гаджет уже заряжен.

Даже в таком состоянии они продолжают потреблять электроэнергию. Регулярное отключение зарядных устройств от розетки поможет сократить лишние расходы.

Компьютеры, мониторы и принтеры

Компьютер в режиме ожидания продолжает потреблять электроэнергию, так же как и подключенные к нему периферийные устройства.

Компьютер, монитор и принтер рекомендуется выключать, если ими не планируется пользоваться более 30 минут.

Такая привычка может снизить общее энергопотребление домашнего рабочего места.

Водонагреватели

Водонагреватели относятся к приборам, которые могут потреблять значительное количество электроэнергии. Их рекомендуется выключать, когда горячая вода не нужна, например перед выходом из дома или на ночь.

Также можно использовать программируемый термостат, который автоматически регулирует температуру в соответствии с потребностями.

Кондиционеры и обогреватели

Кондиционеры и электрические обогреватели также могут существенно увеличивать потребление электроэнергии, если использовать их без контроля.

Температуру следует регулировать с учётом погодных условий, поскольку даже изменение настройки на один градус может влиять на расход энергии.

Ранее Новини.LIVE писали, что регулярное отключение бытовой техники от розетки не всегда помогает сэкономить электроэнергию без последствий. Для отдельных приборов частое отключение от сети может создавать дополнительную нагрузку и сокращать срок их службы.

Также Новини.LIVE сообщали, что электрический чайник не обязательно каждый раз отключать от сети после кипячения воды. В то же время перед длительным отсутствием дома или сном его лучше выключить из розетки из соображений безопасности.