Эксперт объяснил, можно ли оставлять смартфон на зарядке на всю ночь

Зарядное устройство, смартфон на зарядке. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Зарядку смартфона в течение всей ночи часто считают опасной для аккумулятора. Однако современные системы управления питанием изменили правила ухода за аккумулятором и сделали часть старых советов неактуальной.

О том, можно ли оставлять смартфон на зарядке на всю ночь и какие привычки действительно вредят батарее, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на УНИАН.

Какие мифы о зарядке смартфона не соответствуют действительности

По словам консультанта по цифровым технологиям eQualitie и эксперта в области телекоммуникаций Александра Глущенко, современный смартфон невозможно "перезарядить" за ночь.

После достижения 100% встроенный контроллер питания ограничивает или прекращает подачу тока на аккумулятор. Поэтому исправное устройство с качественным зарядным оборудованием можно оставлять подключенным к сети.

Неактуальным является и совет полностью разряжать новый смартфон, а затем заряжать его до 100%, чтобы "разогнать" батарею. Такая практика касалась старых никелевых аккумуляторов и может быть вредной для современных литиевых моделей.

Эксперт также не рекомендует постоянно закрывать все приложения в меню многозадачности. Их повторный запуск может потребовать больше энергии, чем хранение в фоновом режиме в оперативной памяти.

Качественная быстрая зарядка сама по себе также не должна повреждать аккумулятор. Смартфон контролирует мощность и уменьшает ток, если температура становится слишком высокой.

Какие привычки на самом деле сокращают ресурс батареи

Главной угрозой для литиевого аккумулятора является сильный нагрев, особенно если он регулярно возникает во время зарядки.

Не стоит запускать ресурсоемкие игры, монтировать видео или пользоваться другими ресурсоемкими приложениями, когда смартфон подключен к зарядному устройству. Одновременная работа процессора и зарядка аккумулятора могут усилить нагрев.

Для уменьшения износа эксперт рекомендует по возможности поддерживать уровень заряда в пределах от 20% до 80% и использовать встроенные функции оптимизированной зарядки.

В то же время не следует надолго оставлять смартфон полностью разряженным. Длительное пребывание аккумулятора на критически низком уровне заряда может ускорить его химическую деградацию.

Во время ночной зарядки желательно не накрывать устройство одеялом или подушкой и не оставлять его в месте с плохой вентиляцией. Гораздо важнее избегать перегрева, чем каждый раз отключать смартфон сразу после достижения 100%.

Ранее Новини.LIVE писали, что даже относительно новый Android-смартфон может начать быстрее терять заряд без заметного износа аккумулятора. Причиной нередко становятся фоновые функции и процессы, которые постоянно потребляют энергию незаметно для владельца.

Также Новини.LIVE рассказывали, что одинаковый разъем USB-C не гарантирует одинаковой скорости зарядки. Реальные возможности кабеля зависят от поддерживаемой мощности, стандартов передачи энергии и совместимости со смартфоном и адаптером.