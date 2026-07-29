Четыре веские причины купить складной смартфон в 2026 году

Складные смартфоны. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Складные смартфоны постепенно превращаются из необычной новинки в практичную альтернативу обычным моделям. Их конструкция может изменить не только способ переноски устройства, но и повседневные сценарии использования.

О том, почему стоит рассмотреть покупку складного смартфона, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.

Компактный корпус без потери большого экрана

Главным преимуществом складного смартфона является возможность совместить большой дисплей с более компактным корпусом. Модели-раскладушки складываются пополам по горизонтали, поэтому легче помещаются в карман, небольшую сумку или спортивную одежду.

Модели "книжки" в закрытом состоянии напоминают обычный смартфон, а после раскрытия превращаются в небольшой планшет.

Увеличенный экран удобен для чтения, просмотра видео, игр, работы с документами и одновременного использования нескольких приложений.

Больше возможностей для фото и видео

Складная конструкция позволяет использовать смартфон в качестве подставки без отдельного штатива. Устройство можно зафиксировать под углом примерно 90 градусов для видеозвонков, просмотра рецептов во время приготовления пищи или съемки с задержкой.

В моделях-раскладушках внешний дисплей может работать как видоискатель. Благодаря этому пользователь получает возможность делать селфи основной камерой, которая обычно снимает лучше, чем фронтальная.

Смартфон также можно установить в виде палатки для записи видео или просмотра контента без необходимости держать его в руках.

Удобнее выполнять повседневные задачи

На внешнем экране многих моделей-раскладушек можно выполнять основные действия, не открывая смартфон. Пользователь может просматривать уведомления, отвечать на сообщения, проверять почту, управлять музыкой, запускать навигацию или открывать цифровой посадочный талон.

Модели типа "книжка" предлагают другой формат работы. Внешний дисплей подходит для обычных задач, а раскрытый экран дает больше пространства для редактирования фото, проверки документов, просмотра видео и многозадачности.

Меньше бесцельного просмотра контента

Складной смартфон может помочь более осознанно пользоваться мобильными приложениями. Чтобы получить доступ к большому внутреннему экрану, устройство сначала нужно раскрыть. Это дополнительное действие может уменьшить количество случаев, когда человек автоматически берет телефон в руки.

Внешнего экрана часто достаточно, чтобы быстро прочитать сообщение или проверить важное уведомление без перехода в социальные сети и другие приложения.

Закрытие смартфона после завершения звонка или выполнения задачи также создает ощущение завершенного действия.

Ранее Новини.LIVE писали, что Samsung представила летнюю линейку складных смартфонов, в которую вошли две модели серии Galaxy Z Fold и обновленный Galaxy Z Flip. Часть новинок претерпела заметные изменения, тогда как другие отличаются от предшественников лишь отдельными характеристиками.

Также Новини.LIVE сообщали, что в сети появились первые снимки складного смартфона, который инсайдеры называют iPhone Fold. Устройство показали в сложенном и разложенном состоянии.