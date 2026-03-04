В США массово удаляют ChatGPT — пользователи уходят к конкуренту

Приложение ChatGPT и смартфон в руках. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

В США резко выросло число удалений мобильного ChatGPT — реакция усилилась после объявления OpenAI о контракте с Министерством обороны страны. На фоне этой новости аудитория начала активнее переходить к конкурентам, а рейтинг приложения просел из-за шквала негативных оценок.

Об этом пишет TechCrunch.

Как изменился рейтинг ChatGPT

В течение января-февраля средний суточный показатель удалений составлял около 9%, однако после новости о контракте он резко изменился.

Недовольство отразилось и в рейтингах: в последние дни приложение ChatGPT получило на 775% больше оценок с одной звездой (из пяти). Одновременно общие загрузки ChatGPT снизились на 13%.

Параллельно с этим вырос спрос на конкурента — приложение Claude. Его загрузки выросли на 37% в пятницу, 27 февраля, и на 51% в субботу, 28 февраля.

Еще один важный контекст — разница в позиции компаний относительно сотрудничества с оборонным ведомством США. Согласно данным, Anthropic отказывалась от сотрудничества с Минобороны США, объясняя это опасениями относительно потенциального использования ИИ-моделей для наблюдения за американцами и создания полностью автономного оружия. В то же время OpenAI согласилась предоставить свой ИИ для "секретной сети" военного министерства.

По оценке Appfigures, в марте 2026 года Claude впервые опередил ChatGPT по популярности в американском App Store и возглавил общий топ.

Сравнение загрузок Claude и ChatGPT.

Для сравнения: еще в январе приложение чат-бота от Anthropic не входило даже в ТОП-100.

В то же время исследования Microsoft Research и Salesforce показывают, что даже самые современные ИИ-чат-боты теряют надежность в длинных диалогах. Анализ более 200 тысяч разговоров продемонстрировал: в многошаговом общении количество ошибок и сбоев заметно возрастает.

Несмотря на это, генеративный искусственный интеллект остается одним из самых заметных технологических трендов последних лет. При этом многие пользователи до сих пор не знают, что означает аббревиатура GPT.