Переглядів на YouTube стане більше: сервіс змінює правила

Застосунок YouTube на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

YouTube змінює принцип підрахунку переглядів для звичайних відео та прямих трансляцій. Відтепер перегляд зараховуватиметься одразу після запуску ролика або входу користувача в ефір.

Про те, як зміниться підрахунок переглядів на YouTube та що це означатиме для авторів, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на TechCrunch.

YouTube рахуватиме перегляд одразу після запуску відео

Нові правила набудуть чинності 24 серпня. Перегляд зараховуватиметься, щойно відео почне відтворюватися або користувач приєднається до прямої трансляції.

YouTube раніше офіційно не розкривав точний механізм підрахунку, однак вважалося, що перегляд зараховувався після того, як користувач дивився відео щонайменше 30 секунд.

Рік тому YouTube запровадив аналогічний принцип для Shorts. TikTok та Instagram також рахують перегляд одразу після початку відтворення відео.

Чому YouTube вирішив змінити систему

У компанії пояснили, що раніше для різних форматів використовувалися різні системи підрахунку.

Автори просили усунути плутанину між показниками та дати можливість точніше оцінювати фактичне охоплення контенту. Через новий підхід загальна кількість переглядів на YouTube може помітно зрости, особливо у відео, які користувачі запускають лише на короткий час.

Водночас публічний лічильник переглядів може стати менш показовим для оцінки популярності ролика авторами та рекламодавцями.

YouTube збереже попередню метрику під новою назвою "Engaged views". Вона буде доступна авторам у YouTube Analytics. За її допомогою можна буде побачити, скільки користувачів після запуску ролика вирішили продовжити перегляд.

У компанії наголошують, що зміна способу підрахунку не вплине на доходи авторів або умови отримання права на монетизацію через YouTube Partner Program.

YouTube також посилює вимоги до монетизації

Зміна підрахунку переглядів відбувається після іншого рішення YouTube, яке стосується нових авторів. Починаючи з наступного року, для отримання доходу від реклами та підписок потрібно буде відповідати вищим вимогам.

Авторам знадобиться щонайменше 8000 кваліфікованих годин перегляду за останній рік або 20 млн кваліфікованих переглядів Shorts протягом останніх 90 днів.

Наразі для участі потрібні 1000 підписників і 4000 годин перегляду за рік або 1000 підписників і 10 млн переглядів Shorts за 90 днів.

Раніше Новини.LIVE писали, що користувачі YouTube зіткнулися з помилкою, через яку сайт може повністю завантажувати процесор і споживати кілька гігабайтів оперативної пам'яті. Проблема виникає не лише в Chrome, а й у Firefox, Brave та Microsoft Edge.

Також Новини.LIVE розповідали, що YouTube почав тестувати для Premium-користувачів на Android дві експериментальні функції — Auto speed і On-the-go. Наразі вони доступні лише в межах тестування, не активуються автоматично та можуть зникнути після завершення експерименту.