Не протирайте екран смартфона цим, якщо не хочете його зіпсувати

Протирання екрана смартфона. Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Екран смартфона легко пошкодити навіть під час звичайного очищення, якщо використовувати невідповідні матеріали або засоби. Деякі звичні способи можуть залишати подряпини, руйнувати захисне покриття та спричиняти появу плям.

Про три помилки під час очищення екрана смартфона, яких варто уникати, розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на ITsider.

Не протирайте екран одягом і грубою тканиною

Багато користувачів витирають дисплей смартфона об джинси, сорочку або інший одяг. Проте такі матеріали можуть містити жорсткі волокна, які залишають на поверхні мікроподряпини.

З часом це здатне призвести до помутніння скла та погіршення чутливості сенсора.

Не використовуйте побутову хімію

Засоби для миття посуду, антисептики та дезінфектори можуть пошкодити олеофобне покриття дисплея, залишити розводи або спричинити появу плям.

Небезпечними є й порошкові мийні засоби. Їхні абразивні частинки можуть подряпати поверхню екрана.

Обережно зі спиртом і "народними" способами

Спиртовмісні антисептики можуть руйнувати захисне покриття екрана. Крім того, рідина здатна проникати через дрібні щілини в корпусі та підвищувати ризик внутрішніх пошкоджень пристрою.

Не варто намагатися прибрати подряпини й за допомогою зубної пасти, оскільки такий спосіб може лише погіршити ситуацію.

Для очищення смартфона краще використовувати спеціальні серветки для електроніки, професійні спреї або мікрофібру. Вони видаляють забруднення, не пошкоджуючи дисплей і його захисний шар.

Раніше Новини.LIVE писали, що захисне скло здатне зменшити ризик появи подряпин і тріщин на дисплеї смартфона. Водночас неякісний або несумісний аксесуар може спричинити додаткові незручності під час користування пристроєм.

Також Новини.LIVE розповідали, що зелена крапка у верхній частині екрана Android є індикатором конфіденційності, а не несправністю. Вона з'являється, коли застосунок або системна служба використовує камеру, мікрофон чи інший чутливий сенсор.