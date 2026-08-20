Не поспішайте викидати старий Android: він може посилити Wi-Fi

Смартфон поруч із Wi-Fi-роутером. Фото: кадр з відео/YouTube

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Старий Android-смартфон не обов'язково викидати або залишати без діла. Його можна перетворити на простий Wi-Fi-повторювач і розширити покриття домашньої мережі у кімнатах, куди сигнал роутера доходить погано.

Про те, як використати Android-смартфон як підсилювач Wi-Fi, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на PCWorld.

Як перетворити смартфон на Wi-Fi-повторювач

Спочатку старий телефон потрібно підключити до домашньої Wi-Fi-мережі.

Після цього у налаштуваннях слід знайти функцію "Мобільна точка доступу", "Персональна точка доступу" або "Точка доступу та модем". Зазвичай вона розташована у розділах, пов'язаних з інтернетом або мережею.

Далі потрібно увімкнути точку доступу та створити для неї назву мережі й пароль. Після активації смартфон почне транслювати нову Wi-Fi-мережу, до якої можна підключати інші пристрої.

Смартфон варто поставити приблизно між роутером і зоною зі слабким покриттям. Пристрій має отримувати достатньо сильний сигнал від основного роутера, щоб потім передавати його далі на інші гаджети.

Також телефон краще постійно тримати підключеним до зарядного пристрою, оскільки тривала робота в режимі точки доступу швидко витрачає заряд акумулятора, особливо у старих моделях.

Які обмеження має такий спосіб

Старий смартфон у ролі повторювача не зробить інтернет швидшим і не працюватиме так само ефективно, як повноцінна Mesh-система або спеціальний Wi-Fi-репітер.

Водночас він може допомогти прибрати "мертві зони" та забезпечити придатне для користування з'єднання у спальні, підвалі, гаражі або домашньому робочому кабінеті.

Раніше Новини.LIVE писали, що повільне відкривання сайтів і регулярні зупинки відео не завжди пов'язані з проблемами на боці провайдера. У деяких випадках достатньо правильно перезапустити роутер, щоб повернути домашній мережі стабільну роботу.

Також Новини.LIVE розповідали, що слабкий сигнал Wi-Fi не обов'язково вимагає заміни роутера. Іноді покращити покриття в потрібній частині оселі можна за допомогою простого металевого відбивача.