Навіщо USB-порт на телевізорі: 4 корисні способи використання

Пульт від телевізора в руках, USB-кабель. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

USB-порт на телевізорі часто використовують лише для заряджання дрібних пристроїв або відтворення відео з флешки. Насправді його можливості можуть бути значно ширшими та зробити Smart TV зручнішим для різних завдань.

Про те, як використовувати USB-порт телевізора, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Talk Android.

Розширення пам'яті телевізора

Вбудоване сховище телевізора може швидко заповнитися після встановлення застосунків, ігор або збереження записаних програм.

До USB-порту можна підключити флешку або зовнішній жорсткий диск і використовувати накопичувач для зберігання відео, фотографій та інших файлів.

На сумісних моделях зовнішній диск також дозволяє записувати телевізійні програми та переглядати їх пізніше.

Підключення клавіатури, миші або геймпада

Через USB до телевізора можна підключити дротову клавіатуру та мишу або бездротовий комплект із USB-приймачем.

Таке керування спрощує роботу з браузером, введення пошукових запитів, написання електронних листів і відкриття документів у хмарних сервісах.

USB-порт також може підтримувати ігрові контролери. Це дозволяє зручніше запускати хмарні ігри, емулятори та інші ігрові застосунки, доступні на платформі Smart TV.

Перегляд фотографій і відео на великому екрані

Флешку з фотографіями, домашніми відеозаписами або презентаціями можна підключити безпосередньо до телевізора.

Після розпізнавання накопичувача пристрій зазвичай відкриває вбудований медіаплеєр, через який можна переглядати доступні файли без сторонніх застосунків.

Цей спосіб зручний для демонстрації фотографій із подорожей, сімейних відео або презентацій під час зустрічей.

Окремі телевізори дозволяють запускати слайд-шоу та додавати до нього фонову музику, якщо потрібні формати файлів підтримуються системою.

Встановлення додаткових застосунків та ігор

Smart TV нерідко має лише 8 або 16 ГБ вбудованої пам'яті, частину якої займає операційна система.

На деяких моделях USB-накопичувач можна використовувати для перенесення застосунків, завантаження нових стримінгових сервісів або встановлення ігор.

Це допомагає уникнути постійного видалення програм через нестачу місця та розширює можливості телевізора.

Раніше Новини.LIVE писали, що USB-порт на роутері часто простоює, оскільки не потрібен для звичайного підключення до інтернету. Водночас через нього можна під'єднувати додаткове обладнання та розширювати функціональність домашньої мережі.

Також Новини.LIVE розповідали, що старі Smart TV з часом можуть повільніше реагувати на команди, довше запускати застосунки та частіше переривати відео через буферизацію. У багатьох випадках покращити їхню швидкодію можна без заміни телевізора чи придбання окремої приставки.