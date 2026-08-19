NASA показала знімки кратера на Місяці, утвореного ракетою SpaceX

Місяць. Фото: Unsplash

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

NASA отримала найчіткіші на сьогодні знімки місця, де на поверхню Місяця впала частина ракети SpaceX. Нові фотографії дозволили вченим оцінити розміри кратера та побачити матеріал, викинутий під час удару.

Про те, який слід ракета SpaceX залишила на Місяці, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на ABC.

Ракета врізалася в Місяць на швидкості 8700 км/год

Верхній ступінь ракети SpaceX Falcon впав на Місяць 5 серпня після того, як понад рік дрейфував у космосі. У момент зіткнення його швидкість становила близько 8700 км/год.

Falcon 9 стартувала 14 березня 2025 року та доставляла астронавтів місії NASA Crew-10 до Міжнародної космічної станції. З 11 по 12 серпня апарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter зробив серію фотографій нового кратера.

За оцінкою вчених, його діаметр становить близько 18 м, а глибина — менш як 3 м. Розміри визначили за довжиною тіні всередині кратера.

Кратер на Місяці, утворений після падіння ступеня ракети SpaceX Falcon. Фото: NASA

На знімках також видно темні та світлі смуги, які розходяться від місця удару подібно до крил метелика.

Темні сліди утворені матеріалом, що перебував ближче до поверхні та протягом тривалого часу зазнавав впливу сонячного вітру, космічних променів і ударів мікрометеоритів. Світліші промені складаються зі свіжих порід і ґрунту, викинутих із більшої глибини.

Lunar Reconnaissance Orbiter сфотографував кратер приблизно через тиждень після зіткнення з висоти 96 км, рухаючись зі швидкістю 1,6 км/с.

Щоб спрямувати камери на місце падіння, диспетчерам довелося нахилити космічний апарат. NASA також потрібно було дочекатися, поки необхідна ділянка поверхні опиниться в полі зору, що цього разу зайняло шість днів.

Орбітальний апарат здійснює полярний обліт Місяця приблизно кожні дві години, поки супутник Землі обертається під ним.

Раніше Новини.LIVE писали, що поблизу Землі мав пролетіти потенційно небезпечний астероїд 533808 (2007 ML24). Його діаметр оцінювали майже у 480 метрів, а мінімальну відстань до планети — приблизно у 3,5 мільйона кілометрів.

Також Новини.LIVE розповідали, що NASA відкрила повний фотоархів місії Artemis II, під час якої астронавти облетіли Місяць на кораблі Orion. До колекції увійшли 12 217 знімків Землі, Місяця та глибокого космосу, які раніше публікували лише частково.