YouTube запускає неперемотувану рекламу на телевізорах — що відомо

На YouTube з'явилася реклама без кнопки пропуску — що відомо
Google відкрив глобальний доступ до формату VRC Non-Skip — відеореклами на YouTube без кнопки пропуску. Розміщення доступне через Google Ads і Display & Video 360 та використовує машинне навчання для підбору аудиторій.
Про це пише The Tech Buzz.
Що відомо про новий формат реклами на YouTube
Йдеться про формат Video Reach Campaigns (VRC) Non-Skip: ролики тривалістю приблизно 15-20 секунд, які відтворюються без можливості пропустити на окремих розміщеннях YouTube. Для рекламодавців це означає інвентар із гарантованим переглядом повідомлення в межах показу.
Google позиціює формат як інструмент для охоплення та побудови впізнаваності бренду, поєднуючи масштаб YouTube із алгоритмічним таргетингом. У компанії роблять акцент на тому, що оптимізація показів відбувається завдяки машинному навчанню — воно визначає, кому саме демонструвати такі неперемотувані оголошення.
Доступність одразу у двох продуктах — Google Ads і Display & Video 360 — вказує, що формат орієнтований як на ширше коло рекламодавців, так і на команди, які працюють з корпоративними кампаніями та програматик-закупівлями. У DV360 рекламодавці можуть керувати відеоінвентарем у межах єдиного середовища з інструментами вимірювання та налаштування кампаній.
Компанія не розкрила деталі щодо вартості, показників завершення перегляду чи інших метрик ефективності нового формату. Раніше YouTube поступово розширював неперемотувані формати — від коротких варіантів до довших примусових переглядів — і тепер переводить VRC Non-Skip у режим загальнодоступного продукту.
Водночас YouTube продовжує посилювати боротьбу з блокувальниками реклами. Частина користувачів скаржиться, що під час використання ad blocker на платформі можуть зникати коментарі та описи відео, а іноді проблема зачіпає навіть передплатників YouTube Premium.
Паралельно YouTube розширює і функції для авторів контенту. Автоматичний дубляж відео на базі штучного інтелекту став доступним для всіх творців і тепер підтримує 27 мов, включно з українською.
