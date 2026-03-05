Відео
На YouTube з'явилася реклама без кнопки пропуску — що відомо

5 березня 2026 11:41
YouTube запускає неперемотувану рекламу на телевізорах — що відомо
Логотип YouTube та пульт від телевізора в руках. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE
Google відкрив глобальний доступ до формату VRC Non-Skip — відеореклами на YouTube без кнопки пропуску. Розміщення доступне через Google Ads і Display & Video 360 та використовує машинне навчання для підбору аудиторій.

Про це пише The Tech Buzz.

Читайте також:

Що відомо про новий формат реклами на YouTube

Йдеться про формат Video Reach Campaigns (VRC) Non-Skip: ролики тривалістю приблизно 15-20 секунд, які відтворюються без можливості пропустити на окремих розміщеннях YouTube. Для рекламодавців це означає інвентар із гарантованим переглядом повідомлення в межах показу.

Google позиціює формат як інструмент для охоплення та побудови впізнаваності бренду, поєднуючи масштаб YouTube із алгоритмічним таргетингом. У компанії роблять акцент на тому, що оптимізація показів відбувається завдяки машинному навчанню — воно визначає, кому саме демонструвати такі неперемотувані оголошення.

Доступність одразу у двох продуктах — Google Ads і Display & Video 360 — вказує, що формат орієнтований як на ширше коло рекламодавців, так і на команди, які працюють з корпоративними кампаніями та програматик-закупівлями. У DV360 рекламодавці можуть керувати відеоінвентарем у межах єдиного середовища з інструментами вимірювання та налаштування кампаній.

Компанія не розкрила деталі щодо вартості, показників завершення перегляду чи інших метрик ефективності нового формату. Раніше YouTube поступово розширював неперемотувані формати — від коротких варіантів до довших примусових переглядів — і тепер переводить VRC Non-Skip у режим загальнодоступного продукту.

Водночас YouTube продовжує посилювати боротьбу з блокувальниками реклами. Частина користувачів скаржиться, що під час використання ad blocker на платформі можуть зникати коментарі та описи відео, а іноді проблема зачіпає навіть передплатників YouTube Premium.

Паралельно YouTube розширює і функції для авторів контенту. Автоматичний дубляж відео на базі штучного інтелекту став доступним для всіх творців і тепер підтримує 27 мов, включно з українською.

YouTube Google реклама штучний інтелект
