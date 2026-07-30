5 функцій смартфона, за які більшості користувачів не варто переплачувати

Смартфон в руках, гроші в руках. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Виробники смартфонів щороку змагаються у потужності процесорів, яскравості дисплеїв, швидкості заряджання та кількості мегапікселів. Однак частина гучних характеристик майже не впливає на повсякденне використання пристрою.

Про те, за які функції смартфона більшості користувачів не варто переплачувати, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на GSMinfo.

Рекордна пікова яскравість дисплея

Виробники часто рекламують екрани з піковою яскравістю 3000, 4000 або навіть 6000 ніт. Проте цей показник зазвичай стосується лише невеликої ділянки дисплея та досягається на короткий час, наприклад під час перегляду HDR-контенту.

У повсякденному використанні весь екран не працюватиме з такою яскравістю постійно. Тому рекордне значення в характеристиках не завжди означає, що дорожчий смартфон буде значно зручнішим.

Найпотужніший флагманський процесор

Топовий чип потрібен не кожному користувачеві. Для месенджерів, браузера, YouTube, соціальних мереж і банківських застосунків зазвичай достатньо процесора середнього рівня.

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Snapdragon 685 або Helio G99 підійдуть для дзвінків, відео та нескладних повсякденних завдань. Dimensity 7300, 7400, 7500 або представники серії Snapdragon 7 краще впораються з багатозадачністю та простими іграми.

Dimensity 8300, 8400, 8500, Snapdragon 7+ або 8s уже забезпечують достатню продуктивність для важчих застосунків та ігор.

Флагманські Snapdragon 8 Elite, Snapdragon 8 Gen і Dimensity 9400 доцільно вибирати тим, хто запускає вимогливі ігри, монтує відео або хоче отримати значний запас продуктивності на кілька років.

Надшвидке заряджання на 90-120 Вт

Висока потужність заряджання має ефектний вигляд у рекламі, однак смартфон не отримує максимальні 90 або 120 Вт протягом усього процесу. Найвища потужність доступна лише на певному етапі. У міру заповнення акумулятора система поступово знижує її, щоб контролювати температуру та захищати батарею.

Через це модель із заряджанням на 90 Вт не обов'язково поповнює батарею вдвічі швидше за смартфон із підтримкою 45 Вт.

Камера на 200 Мп і маркетингові режими знімання

Велика кількість мегапікселів не гарантує кращої якості фотографій. Смартфони з камерами на 200 Мп зазвичай об'єднують сусідні пікселі та зберігають готові знімки з роздільною здатністю близько 12 Мп.

Значно важливішими є фізичний розмір сенсора, світлосила об'єктива, оптична стабілізація, якість програмної обробки та наявність повноцінної телефотокамери.

Не завжди варто переплачувати й за запис відео у форматі 8K, цифрове наближення 100x, надповільне знімання з частотою понад 240 кадрів за секунду та велику кількість спеціальних режимів.

Великий набір вбудованих ШІ-функцій

Виробники дедалі частіше позиціюють нові смартфони як повноцінні пристрої зі штучним інтелектом. Однак частина таких можливостей цікава лише протягом перших днів після купівлі.

До справді корисних функцій можна віднести пошук за зображенням, розпізнавання тексту, переклад, видалення зайвих об'єктів із фотографій, голосового помічника та створення коротких резюме повідомлень або нотаток.

Інші ШІ-інструменти можуть не мати зрозумілого щоденного сценарію використання. У такому разі покупець переплачує за можливості, якими майже не користуватиметься.

Раніше Новини.LIVE писали, що захисне скло або плівка допомагають зменшити ризик появи подряпин і пошкоджень на дисплеї смартфона. Водночас такі аксесуари можуть змінювати вигляд екрана, чутливість сенсора та загальну зручність користування пристроєм.

Також Новини.LIVE розповідали, що попередження про заповнене сховище не завжди вимагає видалення важливих фото, відео чи застосунків. Значний обсяг пам'яті можуть непомітно займати кеш, тимчасові файли та інші дані, накопичені під час щоденної роботи смартфона.