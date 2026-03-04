ChatGPT масово видаляють у США — після контракту з Пентагоном видалення зросли на 295%

Застосунок ChatGPT та смартфон в руках. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Американські користувачі різко активізували видалення застосунку ChatGPT зі смартфонів на тлі новин про співпрацю OpenAI з Міністерством оборони США. Після оголошення про контракт 28 лютого кількість видалень підскочила на 295%.

Про це пише TechCrunch.

Упродовж січня-лютого середній добовий показник видалень становив близько 9%, однак після новини про контракт він різко змінився.

Невдоволення відобразилося і в рейтингах: в останні дні застосунок ChatGPT отримав на 775% більше оцінок з однією зіркою (з п'яти). Одночасно загальні завантаження ChatGPT знизилися на 13%.

Паралельно з цим зріс попит на конкурента — застосунок Claude. Його завантаження зросли на 37% у п'ятницю, 27 лютого, та на 51% у суботу, 28 лютого.

Ще один важливий контекст — різниця в позиції компаній щодо співпраці з оборонним відомством США. Згідно з даними, Anthropic відмовлялася від співпраці з Міноборони США, пояснюючи це побоюваннями щодо потенційного використання ШІ-моделей для спостереження за американцями та створення повністю автономної зброї. Водночас OpenAI погодилася надати свій ШІ для "секретної мережі" військового міністерства.

За оцінкою Appfigures, у березні 2026 року Claude вперше випередив ChatGPT за популярністю в американському App Store і очолив загальний топ.

Порівняння завантажень Claude та ChatGPT. Фото: Appfigures Intelligence

Для порівняння: ще в січні застосунок чатбота від Anthropic не входив навіть до ТОП-100.

Водночас дослідження Microsoft Research і Salesforce показують, що навіть найсучасніші ШІ-чатботи втрачають надійність у довгих діалогах. Аналіз понад 200 тисяч розмов продемонстрував: у багатокроковому спілкуванні кількість помилок і збоїв помітно зростає.

Попри це, генеративний штучний інтелект залишається одним із найпомітніших технологічних трендів останніх років. Водночас багато користувачів досі не знають, що означає абревіатура GPT.