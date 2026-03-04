Відео
Україна
Користувачі масово видаляють ChatGPT зі смартфонів — що сталося

4 березня 2026 10:34
Іван Готевич - Редактор
Іван Готевич
Редактор
ChatGPT масово видаляють у США — після контракту з Пентагоном видалення зросли на 295%
Застосунок ChatGPT та смартфон в руках. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE
Американські користувачі різко активізували видалення застосунку ChatGPT зі смартфонів на тлі новин про співпрацю OpenAI з Міністерством оборони США. Після оголошення про контракт 28 лютого кількість видалень підскочила на 295%.

Про це пише TechCrunch.

Як змінився рейтинг ChatGPT

Упродовж січня-лютого середній добовий показник видалень становив близько 9%, однак після новини про контракт він різко змінився.

Невдоволення відобразилося і в рейтингах: в останні дні застосунок ChatGPT отримав на 775% більше оцінок з однією зіркою (з п'яти). Одночасно загальні завантаження ChatGPT знизилися на 13%.

Паралельно з цим зріс попит на конкурента — застосунок Claude. Його завантаження зросли на 37% у п'ятницю, 27 лютого, та на 51% у суботу, 28 лютого.

Ще один важливий контекст — різниця в позиції компаній щодо співпраці з оборонним відомством США. Згідно з даними, Anthropic відмовлялася від співпраці з Міноборони США, пояснюючи це побоюваннями щодо потенційного використання ШІ-моделей для спостереження за американцями та створення повністю автономної зброї. Водночас OpenAI погодилася надати свій ШІ для "секретної мережі" військового міністерства.

За оцінкою Appfigures, у березні 2026 року Claude вперше випередив ChatGPT за популярністю в американському App Store і очолив загальний топ.

Сравнение загрузок Claude и ChatGPT
Порівняння завантажень Claude та ChatGPT. Фото: Appfigures Intelligence

Для порівняння: ще в січні застосунок чатбота від Anthropic не входив навіть до ТОП-100.

Водночас дослідження Microsoft Research і Salesforce показують, що навіть найсучасніші ШІ-чатботи втрачають надійність у довгих діалогах. Аналіз понад 200 тисяч розмов продемонстрував: у багатокроковому спілкуванні кількість помилок і збоїв помітно зростає.

Попри це, генеративний штучний інтелект залишається одним із найпомітніших технологічних трендів останніх років. Водночас багато користувачів досі не знають, що означає абревіатура GPT.

США додаток штучний інтелект ChatGPT користувачі Claude
