Китай підняв електростанцію в небо на 2 км — створено першу у світі подібну платформу

Китайські інженери підняли в небо прив'язну гелієву платформу S2000, яка збирає енергію вітру на висоті 2 000 метрів. Тест у провінції Сичуань показав, що система мегаватного класу може стабільно працювати у повітрі та передавати електроенергію на землю.

За яким принципом працює платформа S2000

У місті Їбінь інженери провели випробування великого сріблястого апарата, наповненого гелієм. На відміну від звичайних літальних машин, він не перевозить людей чи вантажі, а залишається з'єднаним із землею довгим високоміцним тросом і призначений для генерації електроенергії з повітряних потоків на великій висоті.

Під час тесту апарат перебував у повітрі кілька годин і піднявся до позначки 2 000 метрів. На такій висоті вітер дме рівномірніше й має більшу силу, ніж біля поверхні землі. Бортові системи платформи використовували цю кінетичну енергію, поки апарат утримувався в стаціонарному положенні. Випробування мали підтвердити, що прив'язана до наземної станції система мегаватного класу здатна працювати безпечно.

Команда Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology стежила за стабільністю апарата за різної швидкості вітру, роботою троса під навантаженням і тим, як внутрішні вузли перетворюють рух повітря на електричну енергію.

Розробку створила приватна компанія разом із кількома науково-дослідними установами. Фактично це літальна вітротурбіна, яка тримається в повітрі завдяки підйомній силі гелієвої оболонки. На відміну від звичайних наземних турбін, така конструкція може працювати у висотних повітряних потоках, де щільність енергії значно вища.

Система використовує спеціалізований легкий генератор. Усередині платформи розміщено кілька генерувальних модулів, які обертаються під дією вітру, а вироблена енергія надходить на землю через високоміцний трос. Під час нещодавнього тесту система змогла виробити достатньо електроенергії, щоб підтвердити потенціал для масштабнішого застосування.

За час випробування установка згенерувала близько 385 кіловат-годин електроенергії. Енергії, отриманої під час короткого польоту, могло б вистачити типовому домогосподарству майже на два тижні. Команда розробників підкреслює, що повітря на висоті 2 000 метрів дає стабільніше джерело енергії, ніж приземний вітер.

Один із ключових сценаріїв для проєкту — постачання електроенергії у віддалені райони, де складно будувати традиційну інфраструктуру. Завдяки мобільності систему можна переміщати залежно від сезону або локальних потреб.

Випробування в провінції Сичуань стали першим випадком, коли система такої потужності досягла подібної висоти. Дані, отримані під час польоту на 2 000 метрів, використають на наступному етапі розробки. Зараз дослідники аналізують зношування вуглецевих компонентів і роботу генераторів.

На тлі глобального переходу до чистої енергетики інженери активно шукають нові способи виробництва електрики. Сонячна енергія вже стала одним із ключових напрямків розвитку, а дослідження у сфері перовскітних сонячних елементів показують потенціал для значного підвищення ефективності панелей.

Водночас масове встановлення сонячних панелей створює нові екологічні виклики. Наприклад, в Австралії через стрімке зростання кількості дахових електростанцій формується хвиля відходів: значна частина старих фотоелектричних модулів після завершення служби потрапляє на звалища.