Симулятор Samsung вмикає "Приватний дисплей" на iPhone та Android — як протестувати

Samsung оновила вебзастосунок Try Galaxy під Galaxy S26 і One UI 8.5 — він імітує інтерфейс нових смартфонів навіть на iPhone чи Android інших брендів. Сервіс дозволяє заздалегідь оцінити частину "фішок" без переходу на новий пристрій.

Про те, як це зробити, пише Android Central.

Як випробувати "Приватний дисплей" на будь-якому смартфоні

Оновлення Try Galaxy прив'язали до анонсів із Galaxy Unpacked для лінійки Galaxy S26 та оболонки One UI 8.5.

Try Galaxy працює як безплатний сайт, що запускає симуляцію One UI на будь-якому смартфоні. Його можна використовувати просто в браузері або додати на головний екран як progressive web app — тоді він відкриватиметься як окремий застосунок.

Як вивести вебзастосунок TryGalaxy на головний екран смартфона. Фото: Android Central

Сервіс відтворює "віртуальний" робочий стіл One UI 8.5 в ізольованому середовищі: власні програми та дані користувача там не з'являються, зате доступна демонстрація нових програмних можливостей, які Samsung просуває для Galaxy S26. Серед прикладів — глибші інтеграції Galaxy AI, а також сторінки налаштувань функції "Приватний дисплей" у Galaxy S26 Ultra з графікою, що показує принцип обмеження видимості під кутом.

Водночас Try Galaxy має очевидні обмеження: він залежить від "заліза" вашого смартфона і не здатний повноцінно відтворити апаратні особливості. "Приватний дисплей" як функцію, прив'язану до екрана, вебсимуляція може показати лише у форматі демонстрації та налаштувань, а не як реальний ефект на дисплеї.

Для навігації всередині симулятора за замовчуванням використовується кнопковий режим. Якщо намагатися керувати жестами, можна просто вийти з Try Galaxy. Починати рекомендується із меню налаштувань у межах симуляції — там найпомітніше винесені нові опції One UI 8.5 та Galaxy S26.

Раніше в мережі з'явилося "живе" відео Galaxy S26 Ultra, зняте після дострокового продажу пристрою в Дубаї. На записі демонстрували роботу функції "Приватний дисплей", яка звужує кути огляду та ускладнює перегляд екрана з боку.

