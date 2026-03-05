Як відрізнити підроблений зарядний пристрій Apple та Samsung — 6 ознак

Зарядні пристрої Apple та Samsung. Фото: Unsplash, кадр з відео/YouTube. Колаж: Новини.LIVE

Підроблені зарядні адаптери часто не видають заявленої потужності та можуть перегріватися під час роботи. Через дешеві компоненти й спрощену електроніку такі аксесуари здатні спричиняти нестабільну зарядку й ризики для акумулятора.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як розрізнити підробку зарядних пристроїв Apple та Samsung.

На що дивитися перед купівлею та під час перевірки вдома

Упаковка і комплектація

Оригінальні адаптери Apple і Samsung зазвичай продаються в щільних коробках із рівною поліграфією, чіткими логотипами, штрихкодами та маркуванням без помилок. Усередині йдуть інструкції, гарантійні матеріали та інша документація, оформлена акуратно і часто кількома мовами.

У копій коробка нерідко тонша, друк бляклий або розмитий, а тексти — з помилками, інколи паперових вкладень майже немає або вони низької якості. Також на заводській упаковці можуть бути пломби, що вказують на відсутність розкриття до продажу.

Якість корпусу та матеріалів

Оригінальний адаптер зазвичай зібраний щільно: без люфтів, щілин і грубих швів, із добре обробленими краями. Підробки часто легші, зроблені з тоншого пластику, можуть мати нерівності на стиках або сліди неякісного лиття.

Вага тут не випадкова: у "рідних" блоках живлення всередині розміщені повноцінні елементи живлення та захисту, тоді як у копіях плата спрощена й компонентів менше. Кабель у комплекті теж має мати рівномірний вигляд по всій довжині — без хвиль, здуттів і дефектів ізоляції.

Маркування на корпусі й кабелі

На оригінальних аксесуарах написи та символи рівні, читабельні, без розмитого шрифту й орфографічних помилок. Для Apple характерні акуратні службові написи на корпусі на кшталт "Designed by Apple in California" із зазначенням країни складання, а також коректне заводське маркування. Для Samsung — логотип бренду, номер моделі, а також параметри вхідної/вихідної напруги й струму та позначки сертифікацій. Якщо замість гравіювання використано наклейку, літери "пливуть", а частини маркування немає — це типовий сигнал ризику.

Електричні характеристики

У "рідних" адаптерів вихідні параметри (напруга/струм) прописані конкретно — наприклад, із кількома режимами живлення, а не загальними фразами без цифр. Окремий маркер — підтримка сучасних протоколів швидкого заряджання, які забезпечують стабільну подачу живлення. Для перевірки відповідності заявлених показників фактичним інколи застосовують USB-тестери або мультиметри.

Поведінка під навантаженням

Під час звичайної зарядки за кімнатної температури оригінальні адаптери нагріваються помірно та рівномірно, не "свистять", не тріщать і не зривають зарядний процес.

Підробки можуть швидко перегріватися, видавати сторонні звуки через дешеві трансформатори, працювати нестабільно або переривати заряд без очевидних причин. Якщо з'являється сильний перегрів чи нетипові звуки, використання варто припинити.

Перевірка через сам пристрій

Смартфони та планшети інколи попереджають про проблемний аксесуар: на Apple можуть з'являтися повідомлення, що аксесуар може не підтримуватися, у Samsung — попередження про повільну зарядку. Такі сигнали не завжди означають підробку, але вказують на невідповідність стандартам або проблеми з кабелем/адаптером.

Водночас експерти нагадують, що на ресурс батареї впливає не лише якість зарядного пристрою. Сучасні смартфони дедалі менше залежать від правила "20-80%", адже на зношування акумулятора сильніше впливають температура, робота контролерів живлення та технології швидкого заряджання.

Крім того, універсальний роз'єм USB-C сам по собі не гарантує швидкої зарядки. Різні кабелі можуть підтримувати різну потужність — від базового рівня до 60-100 Вт, тому невідповідний кабель здатен суттєво уповільнити поповнення батареї.