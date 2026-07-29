Чотири вагомі причини купити складаний смартфон у 2026 році

Складані смартфони. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Складані смартфони поступово перетворюються з незвичайної новинки на практичну альтернативу звичайним моделям. Їхня конструкція може змінити не лише спосіб перенесення пристрою, а й щоденні сценарії використання.

Про те, чому варто розглянути купівлю складаного смартфона, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

Компактний корпус без втрати великого екрана

Головною перевагою складаного смартфона є можливість поєднати великий дисплей із компактнішим корпусом. Моделі-розкладачки складаються навпіл по горизонталі, тому легше поміщаються в кишеню, невелику сумку або спортивний одяг.

Книжкові моделі в закритому стані нагадують звичайний смартфон, а після розкриття перетворюються на невеликий планшет.

Збільшений екран зручний для читання, перегляду відео, ігор, роботи з документами та одночасного використання кількох застосунків.

Більше можливостей для фото та відео

Складана конструкція дозволяє використовувати смартфон як власну підставку без окремого штатива. Пристрій можна зафіксувати під кутом приблизно 90 градусів для відеодзвінків, перегляду рецептів під час готування або фотографування із затримкою.

У моделях-розкладачках зовнішній дисплей може працювати як видошукач. Завдяки цьому користувач отримує можливість робити селфі основною камерою, яка зазвичай знімає краще за фронтальну.

Смартфон також можна встановити у вигляді намету для запису відео або перегляду контенту без необхідності тримати його в руках.

Зручніше виконувати повсякденні завдання

На зовнішньому екрані багатьох моделей-розкладачок можна виконувати основні дії, не відкриваючи смартфон. Користувач може переглядати сповіщення, відповідати на повідомлення, перевіряти пошту, керувати музикою, запускати навігацію або відкривати цифровий посадковий талон.

Книжкові моделі пропонують інший формат роботи. Зовнішній дисплей підходить для звичайних завдань, а розкритий екран дає більше простору для редагування фото, перевірки документів, перегляду відео та багатозадачності.

Менше безцільного перегляду контенту

Складаний смартфон може допомогти більш усвідомлено користуватися мобільними застосунками. Щоб отримати доступ до великого внутрішнього екрана, пристрій потрібно спочатку розкрити. Ця додаткова дія може зменшити кількість випадків, коли людина автоматично бере телефон до рук.

Зовнішнього екрана часто достатньо, щоб швидко прочитати повідомлення або перевірити важливе сповіщення без переходу до соціальних мереж та інших застосунків.

Закривання розкладачки після завершення дзвінка або завдання також створює відчуття завершеної дії.

Раніше Новини.LIVE писали, що Samsung представила літню лінійку складаних смартфонів, до якої увійшли дві моделі серії Galaxy Z Fold та оновлений Galaxy Z Flip. Частина новинок отримала помітні зміни, тоді як інші відрізняються від попередників лише окремими характеристиками.

Також Новини.LIVE розповідали, що в мережі опублікували перші знімки складаного смартфона, який інсайдери називають iPhone Fold. Пристрій показали у складеному та розкладеному стані.