Чому захисна плівка для смартфона стала марною тратою грошей

Встановлення захисного скла, смартфон в руках. Фото: кадр з відео/YouTube, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Захисна плівка довгий час вважалася майже обов'язковим аксесуаром для смартфона. Однак сучасні матеріали дисплеїв і доступніші способи ремонту поступово зменшують її практичну користь.

Про те, чому захисна плівка для смартфона більше не є обов'язковою, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Gizmochina.

Екрани смартфонів стали міцнішими

Більшість актуальних моделей оснащують загартованими покриттями на кшталт Gorilla Glass або Ceramic Shield, які розраховані на щоденне використання.

Особливо високою міцністю дисплея вирізняються флагманські смартфони, тому додаткова захисна плівка для них дедалі частіше стає лише опцією.

Плівка майже не захищає під час падіння

Виробники зміцнюють не лише скло, а й корпус смартфона загалом. Окремі моделі навіть отримують "військові" сертифікації на витривалість.

Водночас тонкий пластиковий шар більшості захисних плівок майже не допомагає під час реального падіння пристрою.

Ризик появи подряпин від ключів або монет також став меншим завдяки вдосконаленим матеріалам дисплеїв.

Додатковий шар погіршує якість зображення

Захисні плівки з часом тьмяніють і вкриваються подряпинами, які можуть бути помітнішими, ніж пошкодження заводського скла.

Через це зображення на екрані має менш чіткий вигляд, що особливо помітно під час перегляду фотографій і відео.

Для захисту смартфона від випадкових падінь практичнішою альтернативою може бути чохол із випнутими краями, хоча й він дедалі рідше є суворою необхідністю.

Ремонт екрана став доступнішим

Виробники розширюють програми сервісного обслуговування. Apple пропонує AppleCare+, а Samsung має власні програми підтримки та ремонту пристроїв.

У разі пошкодження дисплея смартфон можна швидко відновити без надмірних витрат, що також зменшує потребу в обов'язковому використанні захисної плівки.

Раніше Новини.LIVE писали, що дисплей смартфона постійно вкривається пилом, відбитками та іншими слідами використання. Водночас невідповідні засоби або матеріали для очищення можуть подряпати екран чи пошкодити його захисне покриття.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Android є чимало корисних функцій, про які знають не всі користувачі. Вони можуть бути приховані в налаштуваннях або мати різні назви залежно від виробника, але здатні зробити щоденну роботу зі смартфоном зручнішою.