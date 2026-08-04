4 ознаки, що зарядний пристрій для смартфона потрібно замінити

Зарядний пристрій, смартфон на зарядці. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Зарядний пристрій може роками працювати без помітних проблем, але його кабель, роз'єми та внутрішні компоненти поступово зношуються. Деякі ознаки вказують, що подальше використання аксесуара може бути не лише незручним, а й небезпечним.

Про те, коли зарядний пристрій для смартфона потрібно замінити, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

На зарядному пристрої з'явилися пошкодження

Варто періодично оглядати кабель, адаптер і штекери. Потерта або розірвана ізоляція, оголені дроти, тріщини, деформовані та зламані роз'єми свідчать про необхідність заміни.

Користуватися аксесуаром з оголеними проводами небезпечно через ризик ураження електричним струмом або короткого замикання.

Особливу увагу потрібно звернути на іскри, дим або запах плавленого пластику після підключення до розетки. У такому разі зарядний пристрій слід обережно від'єднати та більше не використовувати, оскільки він може спричинити пожежу.

Смартфон заряджається повільно або з перебоями

Зношений зарядний пристрій може продовжувати передавати енергію, але працювати нестабільно. Наприклад, заряджання періодично припиняється без видимої причини або відновлюється лише після зміни положення кабелю.

Ще однією ознакою є помітне зниження швидкості заряджання порівняно з тим, як аксесуар працював раніше.

Такі несправності зазвичай не зникають самостійно та з часом лише посилюються. Перед купівлею нового пристрою варто перевірити смартфон з іншим справним кабелем і адаптером, щоб переконатися, що проблема не в роз'ємі телефона.

Адаптер надмірно нагрівається

Незначне нагрівання під час швидкого заряджання може бути нормальним, однак адаптер не повинен ставати настільки гарячим, що до нього складно торкатися.

Сильне перегрівання може свідчити про пошкодження внутрішніх компонентів, несправну проводку або неправильне регулювання напруги.

Продовження використання такого зарядного пристрою підвищує ризик пожежі та може пошкодити акумулятор або електроніку смартфона.

Кабель не тримається в роз'ємі

Якщо штекер постійно випадає, хитається або заряджання працює лише під певним кутом, кабель чи його конектор можуть бути зношені.

Не варто силою вставляти роз'єм або фіксувати кабель у неприродному положенні. Це може пошкодити зарядний порт смартфона, ремонт якого коштуватиме дорожче за новий аксесуар.

Під час вибору заміни варто віддавати перевагу якісним моделям із захистом від перегрівання, короткого замикання та перепадів напруги. Найдешевший адаптер або кабель може не відповідати заявленим характеристикам і швидше вийти з ладу.

Раніше Новини.LIVE писали, що підроблений зарядний пристрій може становити серйозну загрозу для смартфона та його власника. Неякісний аксесуар здатен пошкодити техніку, спричинити ураження струмом або навіть призвести до займання.

Також Новини.LIVE розповідали, що адаптер продовжує споживати невелику кількість електроенергії, навіть коли смартфон до нього не підключений. Окремо такі витрати майже непомітні, однак кілька зарядних пристроїв у розетках можуть поступово збільшувати рахунки за світло.